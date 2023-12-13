به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیبی شامگاه سه‌شنبه در گفت و گو با بخش خبر شبکه باران اظهار کرد: دفاع مقدس دوران پر افتخار جمهوری اسلامی ایران است که توأم با ایثار، شهادت و ایمان به خداوند بود.

مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با اشاره به تدوین دایره المعارف دفاع مقدس در کشور بیان کرد: دانشنامه استانی دفاع مقدس در گیلان در حال انجام است.

وی با اشاره به حضور کم نظیر مردم در مراسم تشییع پیکر شهید محمدرضا یعقوبی افزود: تشییع شهید یعقوبی در لنگرود، رودسر و رشت با استقبال کم نظیر مردم مواجه شد.

حبیبی با اشاره به تقدیم ۸ هزار شهید گیلانی در دفاع مقدس و نقش کم نظیر مردم گیلان اظهار کرد: گیلان میزبان ۸ شهید دوران دفاع مقدس است بر ضرورت ایجاد پارک موزه‌های دفاع مقدس در این استان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) همزمان با ۲۶ آذرماه سال جاری تشییع و ساعت ۱۴ برای خاکسپاری به ۶ یادمان شهدای گیلان منتقل می‌شوند، گفت: حسینیه ارشاد بخش رحیم آباد در رودسر، پارک شهدای گمنام بخش رودبنه در لاهیجان، پارک شهید هادی زاده لولمان و بخش سنگر در رشت در حال حاضر آماده میزبانی از شهدای گمنام است.

حبیبی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ نقطه شامل مساجد و هیأت‌های مذهبی و دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و بقاع متبرکه و دستگاه‌ها و … در شرق و غرب و مرکز استان آماده میزبانی از شهدا در قالب برگزاری مراسم وداع هستند، تصریح کرد: حضور شهدای گمنام دستاوردهای فرهنگی و معنوی دارد.

وی بیان کرد: همچنین پیکر مطهر ۲ شهید گمنام دیگر روز ششم دی ماه همزمان با سالروز وفات حضرت ام البنین (س) پس از تشییع در محوطه صدا و سیمای مرکز گیلان و در پادگان شهید بی گلوی لاکان رشت به خاک سپرده می‌شوند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان تصریح کرد: تاکنون ۱۵۲ شهید گمنام در ۵۲ یادمان شهدای گیلان به خاک سپرده شده‌اند و به با ورود هر شهید جدید نیز یک یادمان به یادمان‌های استان اضافه می‌شود.