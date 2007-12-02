اردوی بسکتبالیست های جوان همزمان با بزرگسالان برگزار می شود

افشین رضاپور مربی تیم بسکتبال جوانان کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه های آماده سازی این تیم برای شرکت در مرحله دوم مسابقات قهرمانی غرب آسیا اظهارداشت: تمام بازیکنان ما به نوعی درگیر تیم های باشگاهی خود در لیگ برتر و دسته اول هستند طوریکه تشکیل اردو تا پایان دور برگشت رقابت های باشگاهی امکان پذیر نیست.

وی افزود: در فاصله تعطیلی یک هفته ای دیدارهای دور برگشت لیگ برتر تا آغاز بازی های مرحله پلی اف و همزمان با اردوی تدارکاتی تیم ملی بزرگسالان، دور جدید تمرینات آماده سازی جوانان را تشکیل می دهیم.

مربی تیم جوانان بسکتبال که اردیبهشت ماه آینده همراه با این تیم در مرحله دوم رقابت های قهرمانی غرب آسیا شرکت می کند تصریح کرد: حضور ما در یمن (محل برگزاری مرحله دوم مسابقات قهرمانی غرب آسیا) فقط جنبه تدارکاتی دارد چراکه با قهرمانی درمرحله اول این بازی ها (تهران) حضور خود را درپیکارهای قهرمانی آسیا که هدف اصلی و نهایی بود قطعی کرده ایم.

وی با بیان اینکه 16 تا 18 بازیکن به اردوی آتی دعوت می شوند اظهارداشت: طی دو سال و نیم گذشته و پیش از آغاز مرحله نخست مسابقات قهرمانی غرب آسیا مراحل شناسایی و آماده سازی اعضای تیم را پشت سرگذاشتیم. پس نیازی به دعوت مجدد از بازیکنان جدید نداریم. فقط چهار پنج بازیکن جدید در کنار 12 یار اصلی ما اردوهای آینده را تشکیل می دهند.

رضاپورگفت: بعد از اتمام رقابت های باشگاهی کشور با جدیت بیشتری اردوهای جوانان را دنبال می کنیم تا در یمن هم به بهترین نتیجه ممکن برسیم. پس از آن باید خود را مهیای پیکارهای قهرمانی آسیا کنیم که سال آینده در تهران برگزار می شود.