آغاز بارش باران در استان ایلام/ بارش ها تا فردا ادامه دارد

ساسان رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک سامانه بارشی از اوایل بامداد امروز وارد استان شده و به تدریج شروع به فعالیت بارشی میکند، این سامانه بارشی تا اواسط پنجشنبه در سطح استان فعال و فعالیت خواهد داشت.
وی افزود: دامنه اثر این سامانه کل استان را دربرمی گیرد، البته در نیمه شمالی و بخشهای از جنوب شرق استان انتظار داریم که تقویت شود.
کارشناس هواشناسی ایلام تصریح کرد: این سامانه بارشی طی بعدازظهر و عصر امروز تقویت میشود.
وی ادامه داد: آبگرفتگی معابر و همچنین سیلابی شدن مسیلها و رودخانهها، خطر صاعقه در ارتفاعات، اختلال در تردد و همچنین کاهش دید و احتمال آسیب به سازههای سبک از اثرات این سامانه است.
رستمی اظهار کرد: فعالیت این سامانه نیز به صورت بارش باران و در برخی نقاط رعد و برق و احتمال تگرگ، در ارتفاعات استان نیز احتمال بارش پراکنده برف نیز وجود دارد، در گردنهها مه و کاهش دید را داریم.
کارشناس هواشناسی ایلام بیان کرد: همچنین کاهش دما حدود ۶ تا ۸ درجه را طی چهارشنبه و پنجشنبه را داریم.
وی عنوان کرد: صبح روز جمعه کاهش دمای را داریم، در روز گذشته نیز هشدار سطح نارنجی را برای این سامانه صادر کردهایم.
نظر شما