به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی سه‌شنبه شب در دیدار نخبگان شهرستان کامیاران اظهار کرد: نخبگان باید با ایجاد فکرهای خلاق و مطالبه‌گری خود مسؤولان را در راستای حل مشکلات یاری دهند.

وی افزود: نخبگان می‌توانند به طرح‌های کلان بپردازند و ایده‌های خود را در این راستا ارائه دهند.

نماینده ولی فقیه کردستان، خواستار برگزاری جلسه و تشکیل کمیته‌هایی در راستای رفع مشکلات شهرستان و انتقال آن به استان شد و اظهار کرد: سمن‌ها و نهادهای عمومی در سطح شهرستان با دعوت از سرمایه‌گذاران و خیرین در حد امکان از پتانسیل و ظرفیت شهرستان برای حل مشکلات و کمبودها اقدام کنند تا مسائل جزئی و خرد در سطح شهرستان مرتفع شود.

حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی، در سفر یک روزه به شهرستان کامیاران با حضور در جمع نخبگان، دانشجویان و اقشار مختلف این شهر حضور پیدا کرد که در این جلسه ۱۲ نفر از مطالبه گران و نخبگان شهر کامیاران به بیان نقطه نظرات و مشکلات خود پرداختند.

گفتنی است؛ نماینده ولی فقیه در استان کردستان در ادامه سفر یک روزه خود به شهرستان کامیاران در ملاقات مردمی که در فرمانداری برگزار شد، ضمن دیدار چهره به چهره و گفت‌وگو با مردم، دستورات لازم را برای رفع مشکل آنها در حوزه‌های مختلف صادر کرد و برای پیگیری امورات و تسریع در مشکلات قول مساعد داد.

وی همچنین در آخرین برنامه خود در سفر یکروزه به شهرستان کامیاران با خانواده جانباز ۲۵ درصد سید هادی حسینی، خانواده شهیدان محمد رضایی و ماموستا حبیب‌الله ابراهیمی دیدار کرد.

‌