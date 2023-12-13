به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «برنامه سازی تلویزیونی» نوشته جیم آونز به تازگی با ترجمه مهدی رحیمیان توسط انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب بیش از ۱۷ مرتبه تجدید چاپ شده و نسخه‌های اولیه آن را جرالد میلرسون، نویسنده نامدار کتب آموزشی، نگاشته است. اثر مورد اشاره، به دلیل ویژگی‌های آموزشی به زبان‌های مختلف از جمله چینی، ایتالیایی، روسی، اسپانیایی و فرانسه ترجمه شده است.

«برنامه‌سازی تلویزیونی» شامل بخش‌های متنوع در زمینه آخرین فناوری‌ها، ابزار و تجهیزات برنامه‌سازی تلویزیونی و همچنین توصیف دقیق از فرایند تولید برنامه در استودیو و خارج از استودیو است که آن را در زمره اصلی‌ترین متون آموزشی در زمینه تولید برنامه‌های تلویزیونی قرار داده است.

در بخشی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم:

در سال ۱۳۶۷ که آخرین نسخه اصلاح‌شده کتاب فن برنامه‌سازی تلویزیونی، نوشته جرالد میلرسون در انتشارات سروش ترجمه شد و به چاپ رسید، صنعت تلویزیون در جهان هنوز در دوران به اصطلاح آنالوگ به سر می‌برد. در آن زمان، گرچه نسیم تغییرات در ابزار و تجهیزات تولید برنامه و به تبع آن، دگرگونی در ساختار و بنیاد نظام برنامه‌سازی تلویزیونی شروع به وزیدن کرده بود و چشم‌انداز روشنی از آینده آن تحولات وجود نداشت، کتاب فن برنامه‌سازی تلویزیونی جرالد میلرسون در چهارچوب متون آموزشی در زمره بهترین متون کلاسی، چه به لحاظ فنون و روش‌ها و چه هنر برنامه‌سازی تلویزیونی، برای علاقه‌مندان به حرفه کارگردانی و تهیه‌کنندگی تلویزیون بود و البته در بسیاری زمینه‌ها هنوز هم قابل تأمل است، اما با گسترش و فراگیری فنون رایانه‌محور در صنعت تصویر، عصر تلویزیون آنالوگ رو به افول گذاشت و به‌تدریج پدیده دیجیتال، صنعت تلویزیون را در طیفی وسیع از ابزار تولید تا تجهیزات پخش برنامه متحول ساخت. در دهه‌های اخیر، صنعت برنامه‌سازی تلویزیونی دستخوش تحولات بسیار عمیقی شده است.

کتاب برنامه‌سازی تلویزیونی جیم اوونز از نسخه اصلاح‌شده سال ۲۰۲۰ میلادی ترجمه شده است. این کتاب به گروه تولید برنامه تلویزیونی کمک می‌کند شرایط تولید را درک و چگونگی ارتباط با محیط تولید را تنظیم و ارزیابی کنند و همچنین به علاقه‌مندان تولید برنامه در صنعت تلویزیون کمک می‌کند تا به مهارت و تبحر لازم در فرایند برنامه‌سازی، از تصویربرداری و تهیه‌کنندگی تا تدوین و پخش برنامه دست یابند. جیم اوونز در کتاب برنامه‌سازی تلویزیونی مهم‌ترین ویژگی‌های تولید برنامه تلویزیونی، تصویربرداری تأثیرگذار، نورپردازی جذاب، پرداخت صوتی حرفه‌ای، فرایند طراحی صحنه و هنر تدوین ویدئو را با دقت و جزئیات شرح می‌دهد و ضمن بررسی جدیدترین ابزار مورد استفاده در برنامه‌سازی تلویزیونی، رایج‌ترین شیوه‌های به‌کارگیری آن‌ها را تشریح می‌کند. از آن‌جا که برنامه‌سازی تلویزیونی موفق چیزی جز برقراری ارتباط با مخاطب و جلب رضایت او در درک محتوای برنامه نیست، کتاب برنامه‌سازی تلویزیونی به ما می‌آموزد چگونه می‌توان بر مخاطب تأثیر گذاشت و چگونه او را قانع کرد و بالاخره چگونه توجه او را جلب و علاقه‌اش را تقویت کرد. با وجود این، باید بدانیم که برنامه‌سازی تلویزیونی یک فرایند خلاق است و فقط با تمرین و به‌کارگیری دقیق فنون و ابزار می‌توان به نتیجه دلخواه دست یافت. به‌همین جهت، باید کتاب برنامه‌سازی تلویزیونی را زمینه‌ای برای تسلط بر ابزار در فرایند بازنمایی محتوا به‌شمار آورد. در برنامه‌سازی تلویزیونی، فناوری و ابزار و تجهیزات در خدمت ارائه محتوا قرار دارند و اگر به‌درستی به‌کار گرفته شوند، توجه مخاطب به‌جای ظواهر رسانه‌ای برنامه بر محتوای برنامه متمرکز خواهد شد.

در ترجمه کتاب حاضر تلاش شده از معادل‌های فارسی (مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی) برای اصطلاحات موجود در حرفه تولید تلویزیونی استفاده شود. مترجم معتقد است کارآمدترین شیوه برای تثبیت این معادل‌ها در واژگان مورد استفاده اهالی صنعت تلویزیون، کاربرد آن‌ها در متون آموزشی است. در ویرایش متن کتاب، نظرات ارزشمند سرکار خانم قنات آبادی بسیار مؤثر بوده و روانی متن حاصل تلاش‌های ایشان است. همچنین از مسئولان محترم انتشارات سروش برای توجه به ضرورت ترجمه متون آموزشی رسانه تلویزیون سپاسگزارم. بدون شک حمایت از تولید متون آموزشی در زمینه‌های فنی و هنری برنامه‌سازی تلویزیونی، از ضرورت‌های توسعه و تحول صنعت تلویزیون به‌عنوان یک رسانه مهم تلقی می‌شود.

جیم آونز Jim Owens استاد رشته ارتباطات رسانه‌ای و رئیس دانشکده هنرهای ارتباطی دانشگاه آزبوری در ایالت کنتاکی آمریکاست. او بیش از ۳۰ سال در زمینه‌های تلویزیون و فیلم تدریس کرده و دوره‌های آموزشی متعددی در حوزه تولید برنامه‌های تلویزیونی به‌ویژه برنامه‌های ورزشی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشورهای مختلف برگزار کرده است.

جیم آونز فعالیت‌های رسانه‌ای را از عکاسی خبری و ورزشی برای روزنامه‌ها و نشریات آغاز کرد. علاقه و تجربیاتش در زمینه آموزش فنون برنامه‌سازی تلویزیونی باعث شده که در دوره‌های مختلف بازی‌های المپیک به‌عنوان ناظر و مشاور رسانه‌ای حضور یابد و دانشجویان خود را به‌صورت عملی در پوشش تلویزیونی ورزش‌های مختلف و پخش برنامه‌های ورزشی هدایت کند. آونز دارای کتب متعدد در زمینه تولید برنامه تلویزیونی ازجمله راهنمای تولید برنامه‌های تلویزیونی، برنامه‌سازی ورزشی در تلویزیون، پخش تلویزیونی المپیک و کتاب برنامه‌سازی تلویزیونی است. کتاب برنامه‌سازی تلویزیونی با بیش از ۱۷ ویرایش، تجدید چاپ شده و نسخه‌های اولیه آن به کمک نویسنده نامدار کتب آموزشی یعنی جرالد میلرسون نگاشته شده است. کتاب‌های جیم آونز به دلیل ویژگی‌های آموزشی به زبان‌های مختلف ازجمله چینی، ایتالیایی، روسی، اسپانیایی و فرانسه ترجمه شده‌اند.

این کتاب با ۵۷۰ صفحه، شمارگان ۱۰۰ نسخه و قیمت ۲۷۲ هزار تومان عرضه شده است.