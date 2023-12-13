افزایش حس اعتماد جامعه به نظام از دستاوردهای جهاد تبیین است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد پیشکاری صبح چهارشنبه در ششمین نشست تخصصی ستاد استانی امید آفرینی و جهاد تبیین و چهارمین جلسه کارگروه اندیشهورز ادارهکل کار استان اظهار کرد: افزایش حس اعتماد جامعه به نظام، از مهمترین دستاوردهای جهاد تبیین است.
وی با بیان اینکه امروزه دشمنان انقلاب و اسلام با جنگ ترکیبی و با توطئه و حیله قصد بر هم زدن آرامش و آسایش مردم را دارند و با تمام توان در راستای ترویج ناامیدی، یاس و بیاعتمادی و ناکارآمدی در میان مردم ایران تلاش میکنند، گفت: جهاد تبیین بهترین ابزار برای خنثی کردن این تلاشها و توطئههای دشمن است.
پیشکاری نقش روابط عمومیها و رسانهها را در جهاد تبیین، نقشی با اهمیت و خنثیکننده ترفند دشمنان عنوان کرد و گفت: روابط عمومیها و رسانهها به عنوان زبان گویای مردم و پل ارتباط بین مردم و مسؤولان میتوانند سربازان خط مقدم در جهاد تبیین و نقطه مقابله با تحریف، تخریب و ناامید آفرینی دشمنان باشند.
وی مدیران ادارات تابعه وزارت کار در کردستان را مخاطب قرار داد و گفت: رهبر انقلاب جهاد تبیین را وظیفه همه دانسته و خصوصاً مدیران را موظفتر نسبت به بقیه دانستهاند و باید مدیران هم با تریبونهایی که در اختیار دارند برای تبیین مسائل از آن بهره ببرند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مدیران همچنین باید به لحاظ مسؤولیتی که بر عهده دارند باید پاسخگو باشند، بنابراین جهاد تبیین برای مدیران یک تکلیف و وظیفه شرعی و غیر قابل ترک است.
پیشکاری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در راستای جهاد تبیین از ابتدای امسال تاکنون ۲۴۰ خبر در حوزههای مختلف ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر روی سایت ادارهکل، خبرگزاریها و در فضای مجازی بارگذاری شده است، اظهار داشت: در همین راستا ۲۱ برنامه تبیین سیاستها، اهداف و عملکرد این ادارهکل در سیمای استان و سه مورد در صدای مرکز کردستان بر روی آنتن رفته است.
مدیرکل کار کردستان با اشاره به بیش از ۱۸۰ مصاحبه مطبوعاتی از ابتدای سال جاری تاکنون، گفت: برپایی میزهای خدمت و ارتباطات مردمی، بازدید از کارگاهها و کارخانجات استان و تشریح عملکرد ادارهکل کار استان در خطبههای نماز جمعه از جمله مهمترین اقدامات این ادارهکل در راستای جهاد تبیین بوده است.
پیشکاری با بیان اینکه در دولت سیزدهم خدمات ارزندهای در حوزههای کشاورزی، عمران، اقتصادی، آب و… در استان به مدیریت استاندار کردستان انجام شده است، به انتقال آب شرب سد آزاد به شهرستان سنندج اشاره کرد و آن را از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دولت سیزدهم دانست.
مدیر کل کار کردستان گشادهرویی، برخورد محترمانه و خدمت صادقانه با مراجعین را از اولویتهای وزارت کار و ادارات تابعه این وزارتخانه در استان خواند و با بیان اینکه تلاش شبانهروزی برای رفاه و آسایش مردم از مهمترین اولویتها و وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، با اشاره به جهاد تبیین مد نظر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، از ادارات، بانکها و سازمانهای زیر مجموعه وزارت کار در کردستان خواست با امید آفرینی و ایجاد شور و شعف در جامعه، خدمات نظام و دولت را برای مردم تبیین، و خدمات ارزنده ادارات و دستگاههای خود را اطلاع رسانی نمایند.
تلاش دشمن اختلاف بین اقشار مختلف مردم است
سرهنگ احمدی معاون سیاسی سپاه بیتالمقدس نیز ضمن تشریح و تحلیل مسائل روز به ویژه جنگ غزه، به بیان دیدگاههای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در خصوص بسیج و جهاد تبیین پرداخت.
وی با بیان اینکه دشمن به دنبال اختلاف بین اقشار مختلف مردم است، اظهار داشت: دشمنان از طریق جنگ روانی و جنگ شناختی بستری برای ناامید کردن مردم فراهم میکنند که با آموزش صحیح جهاد تبیین و تشریح و روشنگری خدمات دولت و نظام، میتوان نقشه آنان را نقش بر آب کرد.
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