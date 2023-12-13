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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۳۸

آخرین مهلت ثبت‌نام در پانزدهمین المپیاد دانش‌آموزی نانو

آخرین مهلت ثبت‌نام در پانزدهمین المپیاد دانش‌آموزی نانو

آخرین مهلت ثبت نام در آزمون مرحله اول پانزدهمین دوره المپیاد دانش‌آموزی نانو اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری‬ مهر، آزمون مرحله اول پانزدهمین دوره المپیاد دانش‌آموزی نانو بهمن‌ماه ۱۴۰۲ برگزار می‏‌شود و آخرین مهلت ثبت‌نام آن هم‌زمان با سایر المپیادهای دانش‌آموزی تا ۲۶ آذرماه ۱۴۰۲ است.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۲۶ آذرماه به سامانه my.medu.ir مراجعه کنند و ثبت‌نام خود را انجام دهند.

دانش‌آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم همه رشته‌ها می‌توانند در المپیاد نانو ثبت نام کنند. منابع آزمون المپیاد نانو در سایت nanoolympiad.ir قابل دسترسی است.

طبق «روش اجرایی حمایت از سمینارهای ترویجی و کارگاه‏‌های آمادگی المپیاد علوم و فناوری نانو» از نهادهای ترویجی برگزارکننده سمینارهای ترویجی و دوره‏‌های آمادگی المپیاد نانو برای دانش‌آموزان حمایت نقدی می‌شود.

کد مطلب 5965496

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