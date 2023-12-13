به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون مرحله اول پانزدهمین دوره المپیاد دانشآموزی نانو بهمنماه ۱۴۰۲ برگزار میشود و آخرین مهلت ثبتنام آن همزمان با سایر المپیادهای دانشآموزی تا ۲۶ آذرماه ۱۴۰۲ است.
علاقهمندان میتوانند تا ۲۶ آذرماه به سامانه my.medu.ir مراجعه کنند و ثبتنام خود را انجام دهند.
دانشآموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم همه رشتهها میتوانند در المپیاد نانو ثبت نام کنند. منابع آزمون المپیاد نانو در سایت nanoolympiad.ir قابل دسترسی است.
طبق «روش اجرایی حمایت از سمینارهای ترویجی و کارگاههای آمادگی المپیاد علوم و فناوری نانو» از نهادهای ترویجی برگزارکننده سمینارهای ترویجی و دورههای آمادگی المپیاد نانو برای دانشآموزان حمایت نقدی میشود.
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