به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه در آئینی با حضور بهرامنیا استاندار ایلام و دکتر کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، مرکز مشاوره خانواده مهر ایلام افتتاح شد.
رئیس جمعیت هلال احمر کشور در این آئین گفت: از تلاشهای مجموعه مدیریت ارشد استان، استاندار ایلام و جمعیت هلالاحمر استان در راستای توسعه مراکز مرتبط با جمعیت هلال احمر در استان قدردانی میکنم.
وی اظهار کرد: راهاندازی مرکز مشاوره از ضروریات و اقداماتی است که در کاهش آسیبهای اجتماعی تأثیرگذار است.
لازم به ذکر است، رئیس جمعیت هلالاحمر کشور روز گذشته وارد استان ایلام شده است، حضور در همایش گرامیداشت روز جهانی داوطلب، تجلیل از داوطلبان و خیرین داوطلب هلال احمر، افتتاح شعب هلال احمر شهرستانهای چوار و هلیلان به صورت ویدئو کنفرانس، اهدا ۶۷ کمک جهیزیه به نوعروسان امدادگر، افتتاح داروخانه جمعیت هلال احمر، افتتاح مرکز مشاوره خانواده مهر ایلام و بازدید از پروژه فوق تخصصی در حال ساخت هلال احمر ایلام از جمله برنامههای سفر کولیوند به ایلام است.
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