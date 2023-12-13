آلودگی هوای سمنان کاهش یافت/ سنجشگر سالم شد!

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص آلودگی هوای مرکز استان سمنان امروز عدد ۴۱ را نشان میدهد و این به معنای کاهش آلودگی و آلایندههای جوی در سمنان و نقاط صنعتی استان است. هم اکنون شاخص آلایندهها در گرمسار نیز ۴۱ و در شاهرود ۴۸ است.
این در حالی است که بعد از اعلام اعداد بالای ۱۶۰ طی روزهای گذشته، مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان اعلام کرده بود که دستگاه آلودگی سنج سمنان دچار خرابی شده و پالس های اشتباه میفرستد و در نتیجه برای چند روز شاخص اعلامی هوای مرکز سمنان از وبسایت محیط زیست کشور برداشته شد! حالا گویا با کاهش شاخص آلایندهها در سمنان دوباره دستگاه سنجشگر سالم شده است.
قدر مسلم این است که آلودگی صنعتی در سمنان و گرمسار و مناطق دیگر صنعتی استان سمنان سلامت مردم را به خطر انداخته و این واقعیتی است که هر قدر مسئولان بکوشند، نمیتوانند آن را کتمان کنند.
ترویج بی رویه صنعتی در نقاط متمرکز از یک سو و نظارت ضعیف از سوی دیگر در کنار پدیده وارونگی هوا سبب میشود تا با سرد شدن دمای هوا از پاییز، مردم نقاط غربی استان در آلودگی شدید زندگی کنند.
نباید فراموش کرد که برای ده روز به صورت متوسط میزان آلودگی هوا در سمنان روی عدد ۱۴۰ بود در حالی که باید این شاخص زیر ۵۰ باشد تا بتوان به هوای یک شهر، هوای پاک گفت. در هر صورت باید گفت طی ۲۴ ساعت اخیر شاهد کاهش آلایندهها بودیم.
دلیل این امر اما به کاهش آلودگی کارخانهها باز نمیگردد بلکه استان سمنان از امروز میزبان سامانه کم فشار بارشی و همچنین وزش باد خواهد بود که قدری کیفیت هوا را بالاتر برده است. طبق اعلام سازمان هواشناسی بر اساس تصاویر ماهوارهای و نقشههای پیش یابی، بارندگیها از سمت غرب و شمال غرب استان آغاز میشود
از امروز همچنین روند کاهشی دمای هوا در شهرستانهای مختلف استان سمنان آغاز و در روز پنجشنبه و جمعه تشدید نیز میشود. برای نیمه شمالی استان سمنان هم بارش باران و برف پیش بینی شده است.
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