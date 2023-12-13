فوت ۴۴ نفر به دلیل برخورد با قطار طی سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ملکی فرمانده پلیس راه آهن کشور گفت: در هشت ماهه امسال ۲۶ درصد کاهش سرقت در راه آهن نسبت به سال قبل داشتیم.

وی افزود: در حوزه سنگ پرانی ۲۹ درصد کاهش داشتیم که ناشی از برنامه ریزی آموزشی، فرهنگی و تربیتی است چون عموماً سنگ‌پرانی توسط کودکان و نوجوانان انجام می‌شود برنامه‌های فرهنگی متعددی در آموزش و پرورش مناطق حوزه‌های ریلی داشته ایم.

سردار ملکی بیان داشت: در این مدت ۳۷ تن آهن آلات ریلی مسروقه کشف کرده ایم که به بیت‌المال بازگردانده شده است. همچنین ۸۸ موتور سیکلت مسروقه که در راه آهن تردد داشت توسط پلیس راه آهن کشف شد و ۴۸۴ متهم مال خر در حوزه آهن الات مسروقه شناسایی و دستگیر شده است.

فرمانده پلیس راه آهن کشور ادامه داد: در سال جاری ۵۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر که همراه مسافر یا داخل انبار توشه یا داخل خودروها بوده، کشف شده است که نسبت به سال گذشته افزایش ۱۲۳ درصدی داشته است.

۵ استان مجهز به گیت ایکس‌ری شده است

ملکی افزود: استان‌های تبریز، سیستان بلوچستان، اهواز، تهران، مشهد مجهز به گیت شده است و انبار توشه تهران تا پایان سال به ایکس ری مجهز خواهد شد.

امنیت در حوزه راه اهن لب پر هم نشده است

سردار ملکی گفت: هیچ گونه موضوعی که امنیت خطوط ریلی را تهدید کند در حوزه راه آهن نداریم. اما همانطور که گفته شد در حوزه مسائل غیر امنیتی جرایمی داشته ایم.هرگونه جرم در ایستگاه‌های بین راهی قابل بررسی است جرایم مربوط به راه آهن در حوزه ریلی در ایستگاه‌های بین‌راهی قابل پیگیری است و نیاز به حضور پلیس در محل جرم ندارد و بعد از رسیدن مسافران به مقصد به طور کامل پرونده بررسی می‌شود.

وی گفت: حوزه راه آهن یکی از کم چالش‌ترین حوزه‌ها در مسائل حجاب و عفاف است و طی سال جاری به مشکلی برنخورده‌ایم.

ملکی توصیه کرد: از همه مسافرین عزیز تقاضا داریم از مراجع رسمی بلیت تهیه کنند در داخل قطار از هم کوپه‌ای که نمی‌شناسند موادغذایی و نوشیدنی خاصی دریافت نکنند.

وی ادامه داد: به هنگام ادای فریضه نماز حتماً یک نفر از خانواده در داخل کوپه بماند و بانوان جواهر و زیور الات را در معرض دید نگذارند. مسافرین می‌توانند از طریق شماره ۵۵۱۲۳۱۰۰۰ با پلیس راه آهن در تماس باشند و هرگونه جرایم را به پلیس راه اهن اطلاع دهند.

سردار ملکی افزود: در سال گذشته ۴۴ نفر فوتی در برخورد با قطار و ۲۵ مورد برخورد قطار با وسیله نقلیه داشتیم.