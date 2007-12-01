بارندگی و سیلاب سراسر مازندران را فرا خواهد گرفت

به گزارش مهر، اداره کل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری مازندران اعلام کرد: از اواخر روز یکشنبه 11 آذر ماه تا پایان روز دوشنبه دوازدهم آذر شاهد افزایش ابر، رگبار باران، وزش باد، مواج شدن دریا، بارش برف در ارتفاعات همراه با کاهش دما و احتمال رعد و برق در استان خواهیم بود.

همچنین اعلام شده احتمال آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها ها در برخی از مناطق استان و جاری شدن سیل دور از انتظار نیست.

در اطلاعیه این ستاد به شهروندان مازنی توصیه شد: در هنگام تردد در محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی استان و در هنگام بارندگی های شدید ضمن رعایت نکات ایمنی و توقف در مکان مناسب و امن و مجهز نمودن وسایل نقلیه به تجهیزات ایمنی با کسب اطلاعات از مسیر طی طریق کنند.

همچنین ستاد حوادث غیرمترقبه مازندران از مردم خواسته است: از اقامت و تردد در بستر و حریم رودحانه ها، مسیل ها و آبراهه ها و نقاط سیل گیر در هنگام بارندگی های رگباری و شدید و طغیان مسیل ها خودداری شود.

به ساکنین بومی حاشیه رودخانه ها و مسیلها و نقاط سیل گیر نیز توصیه شده است در هنگام بارندگی های رگباری و شدید ضمن رعایت نکات ایمنی در مکان مناسب و ایمن پناهگیری کنند.