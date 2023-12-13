به گزارش خبرنگار مهر، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه هیأت وزیران با ارائه گزارش وزرای مختلف از رشد شاخص‌های اقتصادی و عملکردی همراه بود؛ همچنین دستورهای هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در راستای اجرای نهضت ملی مسکن و تسریع مسکن‌های مورد نیاز کشور و همچنین در راستای حمایت از معیشت کارکنان نیروهای مسلح، امروز آئین‌نامه نوسازی و بازسازی منازل نیروهای مسلح در هیأت وزیران به تصویب رسید تا ان‌شاءالله ساخت و سازهای مناسب در این خصوص صورت بگیرد. بهادری جهرمی ادامه داد: این آخرین آئین‌نامه تکلیفی اجرایی بودجه بود که متن آن نهایی و ابلاغ خواهد شد.

سخنگوی دولت اظهار کرد: در راستای حمایت از نخبگان و فعالان پهپادهای غیر نظامی که مورد نیاز بخش‌های غیرنظامی است، امروز یک متن لایحه حمایتی در هیأت وزیران به تصویب رسید که تقدیم مجلس خواهد شد تا حوزه فعالیت این بخش ساماندهی شود.

وی افزود: پروانه‌های فعالیت ساخت و ساز، تولید، تعمیرات و بهره‌برداری و گواهینامه کاربری در حوزه‌های پهپادهای غیر تفریحی و غیر نظامی مانند بخش کشاورزی پیش‌بینی شده است تا در تخصیص واردات قطعات و نمونه‌هایی که می‌خواهند از آن الگو بگیرند و همچنین سرمایه‌گذاری‌های لازم، مجوزهای مورد نیاز صادر شود.