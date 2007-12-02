اعلام شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی قشم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جزیره قشم، پذیرش دانشجو در 3 رشته جدید در مقطع کارشناسی و سه رشته در مقطع دکتری حرفه ای نیز انجام گرفته است و در مجموع 260 دانشجو آموزش خود را از بهمن ماه به صورت رسمی آغاز می کنند.

همچنین در 6 رشته در مقطع کارشناسی ارشد نیز در شعبه بین المللی این دانشگاه در جزیره قشم دانشجو پذیرفته می شود.

داوطلبانی در این شعبه بین المللی پذیرش شده اند که علاوه بر مجاز به انتخاب رشته بودن؛ باید علاقمند به ادامه تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی بوده باشند و همچنین از معدل کل دیپلم و پیش دانشگاهی بالای 16 برخوردار باشند.

همچنین داوطلبان خواهان ادامه تحصیل در رشته های فیزیوتراپی، تغذیه و بینایی سنجی در مقطع کارشناسی نیز باید دارای معدل کل دیپلم و پیش دانشگاهی بالای 15 باشند.

پذیرش در این شعب مبتنی بر نتایج آزمون سراسری بوده است و افرادی که حداقلی از نمره آزمون سراسری را کسب کرده باشند در صورت علاقمندی به ثبت نام در رشته های این شعب، به ترتیب نمره کسب کرده ، 5 برابر ظرفیت به دانشگاهها معرفی شده اند و پذیرش از میان این داوطلبان پس از انجام مصاحبه صورت می گیرد.

شرکت در مصاحبه حضوری، تسلط به زبان انگلیسی بنا به تشخیص گروه زبان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پرداخت شهریه به ازای هر سال که شامل دو ترم است، از دیگر شرایط پذیرش در واحدهای بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای 8 هزار دانشجو، 8 دانشکده، 96 رشته در گروه های مختلف آموزشی، یک هزار و 200 عضو هیئت علمی و 25 مرکز تحقیقاتی است. جزیره قشم نیز با بیش از 85 هزار جمعیت بومی واقع در تنگه هرمز به موازات سواحل سرزمین مادر ، با گستره ای نزدیک به یک هزار و 500 کیلومتر بزگترین جزیره خلیج فارس است.