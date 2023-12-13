به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور با حضور اعضا و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین موحدی برگزار شد.

در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور با قدردانی از اقدامات صورت گرفته در ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخابات در استان و شهرستان‌ها گفت: بر اساس گزارشات و بررسی‌های صورت گرفته بحمدالله شور و هیجان انتخاباتی در کشور در حال شکل‌گیری است و امیدواریم در اسفندماه شاهد یک انتخابات پرشور مردمی باشیم.

تاکید بر اجرای درست قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شفافیت در فعالیت‌های انتخاباتی اشاره کرد و گفت: در ستاد مرکزی و همچنین ستادهای استانی و شهرستانی باید بر اجرای درست قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی تاکید گردد. این قانون وظایف و تکالیف مختلفی را هم برای مجریان برگزارکننده و هم برای کاندیداهای انتخاباتی مشخص کرده که هدف نهایی آن شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی است.

دادستان کل کشور گفت: توجه به این قانون و اجرای درست و کامل آن علاوه بر اینکه به سلامت انتخابات کمک می‌کند به وجه و شأن کاندیداها نیز کمک کرده و از بروز شبهه در سلامت ستاد انتخاباتی آن‌ها جلوگیری می‌کند.

رییس ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور به برخی آثار مثبت اجرای این قانون اشاره کرده و گفت: از جمله مزایای شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی اجرای عدالت انتخاباتی است.

نباید شاهد اسراف و افراط در هزینه‌های انتخاباتی باشیم

وی توضیح داد: معتقد هستیم در ستادهای انتخاباتی نباید شاهد اسراف و افراط در هزینه‌ها باشیم. نباید این شبهه و شائبه به ذهن و افکار عمومی متبادر گردد که نامزد انتخابات به جهت هزینه‌کرد فراوان مالی به پیروزی در انتخابات دست یافته است. باید اینگونه باشد که برای رسیدن به موفقیت در انتخابات شاهد عدالت انتخاباتی باشیم و افکار عمومی فرد پیروز را شایسته و توانمند برای نمایندگی دانسته و موفقیت او را مرهون تقوا، امانت‌داری، دانش، سواد و توان او بدانند.

دادستان کل کشور ادامه داد: از دیگر مزایای اجرای قانون شفافیت، امکان رقابت برابر و مساوی بین کاندیداها است. نباید رقابت‌ها را به فعالیت‌های غیرمتعارف و هزینه‌های غیرمعقول سوق داد. افکار عمومی باید به این نتیجه برسد که رقابت بین کاندیداها رقابتی سالم و در چارچوب قانون است؛ لذا کاندیداها حتماً از فعالیت‌ها و هزینه‌های نامتعارف خودداری کنند.

نباید با انجام برخی اقدامات اعتماد عمومی به نظام دچار خدشه شود

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی گفت: مهمترین سرمایه نظام ما اعتماد مردم است. نباید اجازه داد با انجام برخی اقدامات و تخلفات انتخاباتی این اعتماد دچار خدشه شده و جلوه زیبای انتخابات کشور که هرساله با مشارکت گسترده مردم خود را نشان می‌دهد دچار خسران و ضعف شود.

رییس ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور یکی از راهکارهای مهم در جلب اعتماد عمومی را شفافیت و اطلاع‌رسانی به موقع دانست و گفت: اگر کاندیداها و مجریان انتخاباتی درباره فعالیت‌های صورت گرفته و برنامه‌های در دست اقدام به مردم اطلاع رسانی کنند موجبات جلب اعتماد عمومی فراهم شده و نتیجه آن مشارکت بیشتر مردم است؛ لذا محدودیت هزینه کردهای انتخاباتی مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه به ماده ۹ قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی اشاره کرد و گفت: نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند؛ لذا وزارت کشور که در این باره وظیفه داشته و باید نسبت به راه‌اندازی کامل و دقیق این سامانه اقدام کرد تا در ایام انتخابات بتوان به این ماده قانونی به درستی عمل کرد.

دادستان کل کشور در ادامه توصیه‌ها و هشدارهای خود به کاندیداهای انتخاباتی گفت: یکی از تکالیف ما در ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور نظارت جدی درباره جلوگیری از وقوع جرایم جدید انتخاباتی است. این موارد در قانون احصاء شده و کاندیداها باید نسبت به آن‌ها آگاهی و بر رعایت آن اهتمام داشته باشند.

رسانه‌ها با ظرفیت فوق العاده خود در افزایش مشارکت مردم در انتخابات ایفای نقش کنند

رییس ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور در ادامه به یکی دیگر از مؤلفه‌های پیشگیرانه اشاره کرد و گفت: اطلاع‌رسانی و بهره‌مندی از ظرفیت رسانه‌ها نقش مهمی در کاهش بروز تخلفات و وقوع جرایم انتخاباتی دارد. صدا و سیما و دیگر رسانه‌های کشور باید با توان و ظرفیت فوق العاده خود در افزایش مشارکت مردمی ایفای نقش کنند.

وی عنوان کرد: تبیین و تشریح قانون جدید انتخابات، آگاهی‌بخشی از تکالیف مجریان انتخاباتی، شفاف‌سازی در مورد عملکرد کاندیداها و مطالبه‌گری درباره هزینه‌کرد مالی آنان، بخشی از وظایف رسانه‌ها می‌باشد که به عدالت انتخاباتی کمک شایانی خواهد کرد.

نسبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی حساس بوده و طبق قانون با مرتکبین برخورد خواهد شد

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی به یکی از جرایم متکثر در ایام انتخابات اشاره کرد و گفت: متأسفانه نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از جمله جرایمی است که خواسته یا ناخواسته ممکن است توسط کاندیداها و به ویژه ستادها و هواداران آن‌ها رخ دهد. باید به اطلاع همه برسانیم که ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی نسبت به این دست تخلفات و جرایم حساس بوده و وفق قانون با مرتکبین برخورد خواهد کرد.

دادستانی کل کشور: دادستان کل کشور ضمن توصیه مجدد به ستادهای انتخاباتی و هواداران کاندیداها مبنی بر رعایت موازین اخلاقی و پرهیز از اتهام زنی و نشر اکاذیب از رسانه‌ها خواست این قبیل جرایم و مجازات‌های درنظر گرفته شده را برای عموم جامعه تشریح کنند.

پرهیز کاندیداها از انجام هرگونه اقدام شائبه انگیز در خصوص استفاده از منابع و امکانات دولتی

رییس ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور بر عدم استفاده از امکانات دولتی و عمومی غیرقانونی تاکید کرد و گفت: کاندیداها از انجام هرگونه فعالیت که باعث ایجاد شائبه درخصوص استفاده از منابع و امکانات دولتی غیرقانونی می‌شود پرهیز نمایند. در ستاد مرکزی تاکید داریم که اجازه ندهیم فردی و یا جریانی از بیت‌المال و امکانات عمومی به نفع خود استفاده کند. همچنین اجازه نخواهیم داد کاندیدی از موقعیت و منصب شغلی خویش و یا وابستگان و نزدیکان خود نفع انتخاباتی ببرد.

وی خاطرنشان کرد: این امر موجب ایجاد خدشه در سلامت انتخابات شده و ناعدالتی را به دنبال خواهد داشت. همه باید به صورت برابر و مساوی از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند. در این راستا ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی هوشیارانه عمل کرده و با رصدهای خود با مرتکبین برخورد جدی خواهد داشت.

سازمان بازرسی کل بر اجرای درست قانون انتخابات نظارت داشته باشد

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی افزود: سازمان بازرسی کل کشور حسب جایگاه نظارتی خود بر این مساله توجه داشته و نسبت به این قبیل جرایم منتسب به دستگاه‌های دولتی واکنش قاطع صورت دهد. سازمان بازرسی در ایام انتخاباتی ورود جدی به موضوعات داشته و بر همه موارد احتمالی نظارت کنند. ورود جدی این سازمان در کاهش تخلفات و بهبود سلامت انتخابات حتماً اثرگذار خواهد بود.