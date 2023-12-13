به گزارش خبرنگار مهر، «محمد دهقان» معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه ۲۲ آذر ماه) هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره مصوبه مجلس مبنی بر دعوای حقوقی با بحرین بابت مطالبات ایران، اظهار کرد: چند لایحه در دستور کار مجلس است و یکی را هم تصویب کرده‌اند. متن ما از قبل برای اقامه دعوا آماده است و بلافاصله کار را شروع خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این دعاوی حقوقی در کجا مطرح خواهد شد، یادآور شد: طبیعتاً در داوری است. ما از قبل با بحرین موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری داریم و در مواردی که به سرمایه‌گذاران ما لطمه بخورد، طبق این موافقت‌نامه به داوری ارجاع و در آنجا مطرح می‌شود.

دهقان درباره میزان طلب ایران از بحرین، گفت: البته موضوعات متفاوت است. یک دعوا مربوط به بانک مرکزی است که یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار آنجا داریم و یک دعوا هم مربوط به بیمه است که مبلغ آن کم و حدود چند میلیون دلار است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا برای متهم پرونده کریپتولند که به اروپا گریخته اعلان قرمز صادر شده یا خیر، بیان کرد: این موضوع را از وزارت کشور بپرسید.

دهقان همچنین درباره برگزاری دادگاه گروهک تروریستی منافقین، گفت: این موضوع خوشبختانه در این دولت پیگیری شد و پرونده‌ها به قوه قضائیه فرستاده شده و در دادگاه در حال رسیدگی است که روز گذشته هم اولین جلسه آن برگزار شده است. همکاری خیلی خوبی بین قوه قضائیه وجود دارد. اسناد کافی هم آماده است و شهود هم حضور دارند. در گذشته مقداری در این زمینه غفلت شده بود که خوشبختانه در این دولت در حال پیگیری است.

دهقان همچنین اظهار کرد: قطعاً آرا که صادر شود بخشی از آن چه در محاکم خارجی قابل اجرا است، توسط مرکز امور حقوقی و بین‌الملل برای شناسایی و اجرا پیگیری خواهد شد.