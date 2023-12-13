آثار منفی واردات فوریتی دارو/ صنعت داروسازی باید تسهیلات بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در نشست ستاد تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی، با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی عمیق علل و مؤلفه‌های مؤثر بر کمبودهای سالیانه تجهیزات پزشکی و دارو در کشور، افزود: در سال‌های اخیر شکل‌گیری ستاد تدابیر ویژه دارویی عمدتاً بر دو بحث پایداری تأمین دارو و به حداقل رساندن کمبودهای اقلام دارویی در کشور استوار بوده است.

وی با بیان اینکه بدون آسیب شناسی عمیق علل و مؤلفه‌های مؤثر بر کمبودهای سالیانه تجهیزات پزشکی و دارو این سناریو در سال‌های آتی نیز می‌تواند تکرار شود گفت: لازم است در فضای فعلی کشور با کمک نهادهای نظارتی این موضوع مهم واکاوی شود.

زالی در ادامه با اشاره به کمبود منابع مورد نیاز بیمارستان‌ها، عدم تأمین به موقع مطالبات شرکت‌های پخش، نوسانات، بی ثباتی، عدم سیاست گذاری واحد، عدم حمایت‌های مقتضی و تأمین به موقع و راهبردی ارز برای دارو گفت: زیرساخت‌های صنعت دارویی در کشور و قیمت گذاری دستوری باید مورد واکاوی قرار بگیرد.

وی، ثبات و حل مشکل کمبود دارو را مشروط بر حل مسائل ارزی عنوان کرد و با اشاره به اهمیت نقش بانک‌ها در صنعت دارویی کشور، گفت: تسهیلات باید به صورت مقتضی در اختیار صنعت داروسازی کشور قرار گیرد.

زالی با بیان اینکه صنعت دارو یک صنعت امنیتی راهبردی است و نمی‌شود صرفاً با چارچوب‌های اقتصادی و بازرگانی به این حوزه نگاه کرد، بر لزوم اصلاح نظام بانکی کشور در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی به منظور ایفای تعهدات مورد لزوم برای گردش مناسب دارو تاکید کرد.

وی با بیان اینکه سهم ایران از بازار صادرات دارویی اندک است، گفت: این مهم یکی از ابزارها برای رشد و توسعه صنعت داروسازی کشور است و این موضوع با کمک محققین صنعت دارویی و مدیران پرتلاش حوزه باید تقویت شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به آثار منفی واردات فوریتی، یادآور شد: در حوزه واردات فوریتی بیشتر از همه اعتبارات صنعت دارویی داخل آسیب می‌بیند.

وی با بیان اینکه میزان مصرف دارو نیازهای دارو و پیش بینی میزان تولید دارو در کشور مشخص است، خواستار طراحی یک سامانه برای بی نیازی از واردات فوریتی در سال ۱۴۰۳ شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه کمبود دارویی مسئله جهانی است، گفت: اروپا با آنکه قلب تپنده صنعت تولید دارو است اما باز کمبود آموکسی سیلین و استامینوفن در آن مشاهده می‌شود، در کشورهای آلمان و فرانسه دریافت شربت استامینوفن سهمیه‌ای شده است.

زالی ادامه داد: ۵۰ درصد بخش‌های فعال در درمان سرطان در آمریکا طی دو ماه گذشته اعلام کردند که با کمبود سیس پلاتین و برخی داروهای شیمی درمانی روبه‌رو هستند.

وی افزود: آمریکا بزرگ‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی دارو را دارد اما با این وجود با کمبود دارویی که در درمان بیماری‌های اسکیزوفرنی، اوتیسم و…، کاربرد دارد، مواجه شده و این بدان معنا نیست که تنها ایران با کمبود دارویی روبه رو است.

زالی ادامه داد: وزارت بهداشت یک بخش کوچک از فرایند دارو است و بیشترین مسئله در بحث دارو فراسازمانی است و حل آن همت همه سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه را می‌طلبد.

وی تصریح کرد: کمبود اقلام دارویی نسبت به پاییز سال گذشته کاهش پیدا کرده اما برای پایداری و ثبات این وضعیت باید تدابیر ویژه ای در نظر گرفت.