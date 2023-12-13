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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۸

زنگ پژوهش در مدارس «شبانکاره» نواخته شد

زنگ پژوهش در مدارس «شبانکاره» نواخته شد

بوشهر- آئین نواختن زنگ پژوهش در دبیرستان نمونه دخترانه شهدای شبانکاره شهرستان دشتستان با حضور مسئولان، دبیران و دانش آموزان دبیرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر بخشدار شبانکاره صبح چهارشنبه در این آئین نواختن زنگ پژوهش در دبیرستان نمونه دخترانه شهدا با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت هفته پژوهش اظهار داشت: در دین مبین اسلام زن جایگاه بزرگ و ارزشمندی دارد و حضرت فاطمه زهرا (س) نمونه یک انسان کامل و تمام نسخه انسانیت هستند.

ابراهیم حسینی افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) محدود به زمان و مکان نیستند و طبیعتاً تمامی ویژگی‌های ایشان در هر عصری می‌تواند الگو باشد.

وی گفت: دختران دانش آموز دقت داشته باشید که حضرت فاطمه (س) بهترین نقش را در سه حوزه دختر بودن، مادر بودن و همسر بودن ایفا داشته‌اند و شما دختران دانش آموز شایسته است در این سه حوزه از ایشان الگو بگیرید.

وی همچنین با اشاره به مراسم استقبال پرشور مردم بخش شبانکاره از شهید گمنام اظهار داشت: خدا را شاکریم که این توفیق حاصل شد که بتوانیم میزبان پیکر پاک و مطهر یک شهید گمنام در شهر شبانکاره باشیم و خرسندیم که شاهد حضور بی مانند و غیر قابل توصیف مردم انقلابی و ولایتمدار خصوصاً شما دانش آموزان در این مراسم معنوی باشیم.

وی گفت: بر خود واجب دانستم از حضور حماسی، پرشور و کم نظیر شما و همه مردم در این مراسم با شکوه تقدیر و تشکر کنم.

بخشدار شبانکاره در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته پژوهش و قدردانی از فعالین این حوزه گفت: هفته پژوهش فرصت مناسبی برای فراهم سازی بستر و فضای تحقیقاتی و علمی برای دانش‌آموزان است.

وی گفت: اگر می‌خواهیم کشوری داشته باشیم که وابستگی نداشته نباشد و بتواند روی پای خود بایستد، جز با تحقیق و پژوهش میسر نمی‌شود.

حسینی با اشاره به تاکید اسلام به علم و پژوهش عنوان کرد: در دین مبین اسلام اهمیت فراوانی به موضوع علم و تحقیق داده شده است، آیات فراوانی که انسان را به تفکر و تعقل دعوت کرده‌اند و سیره علمی و عملی ائمه (ع) و حدیث مبارک «العلم السطان» که فرمایش امیرالمومنین (ع) است نیز موید اهمیت علم، دانش، تحقیق و تفکر است. علم، قدرت برتری است که در پرتو آن می‌توان بر همه ظرفیت‌های آسمان و زمین نفوذ کرد.

وی ادامه داد: همچنین پیامبر گرامی اسلام (ص) می‌فرمایند «اگر علم در ثریا باشد جماعتی از پارس به آن دست پیدا خواهند کرد»، لذا این «جماعت»، امثال شما دانش آموزان نخبه و پژوهشگر هستید.

وی همچنین بیان کرد: دانش آموزان باید قدر دانشمندان و فرهیختگان حوزه‌های مختلف علوم، معلمان و مدیران آموزش و پرورش که زمینه و بستر لازم جهت کار پژوهشی در مدارس را فراهم کرده‌اند بدانند.

در ادامه زنگ پژوهش نواخته شد و همچنین از فضای آموزشی و خوابگاهی دبیرستان بازدید به عمل آمد.

کد مطلب 5965722

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