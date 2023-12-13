به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی در حاشیه جلسه هماهنگی برای تشییع پیکر شهدای گمنام در استان، اتحاد و انسجام حاکم در استان را مثال زدنی اعلام کرد و افزود: این تعامل و هم افزایی در نظر ریاست محترم جمهور نیز قابل تقدیر بود و از سوی دیگر نیز استقبال پرشور و شعور مردم استان به واقع برگ زرینی بر افتخارات ایران کوچک بود.

وی ادامه داد: در سفر دوم رئیس جمهور محترم ۱۳۱ مصوبه با اعتباری بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مصوب شد که البته همچنان نیز این تعداد توافق به جمع بندی نرسیده چراکه چندین پروژه دیگر نیز به ارزش بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده‌ایم و در حال پیگیری برای تصویب آنها هستیم.

عبداللهی گفت: با توجه به این امر در انتظار مصوبات جدید هستیم و بزودی جمع بندی سفرهای اول و دوم رئیس جمهور محترم را در حضور اصحاب فهیم رسانه استان به عنوان نماینده افکار عمومی تشریح و اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی افزود: البرز، جزو استان‌های برتر کشور در تعدد تحقق پروژه‌های بزرگ است. مردم باید بدانند که در دولت مردمی سیزدهم چه اقدامات بزرگی برای کشور و در ابعاد کوچک‌تر استان البرز محقق شده تا خدمتگزاران خود را با امید و اعتماد بیشتری یاری کنند.

استاندار البرز گفت: تا پایان دولت مردمی سیزدهم در استان البرز بیش از هزار و ۴۰۰ تخت بیمارستانی به سرانه‌های ضعیف استان اضافه می‌شود و شاهد ارتقای شگرفی در این حوزه خواهیم بود.

وی افزود: ساخت ۱۰۰ مدرسه که در سفر اول مصوب شده بود به انتها رسیده و اکنون در حال ساخت ۱۰۰ مدرسه دیگر هستیم که در سفر دوم مصوب شد و بر این باور هستیم با انسجام و همراهی که بین مسئولان استان و خیرین نیک اندیش شکل گرفته این تعداد را به ۳۰۰ مدرسه برسانیم.

عبداللهی گفت: اتصال ۱۲۰ روستا در مناطق صعب العبور استان به شبکه گاز کشور از دیگر دستاوردهای این دولت است که در اوج مشکلات مالی شکل گرفت و گرما و امید را در روستاهای سرد و کوهستانی البرز به ارمغان آورد.

این مسؤول اضافه کرد: اقدامات صورت گرفته در قرارگاه اجتماعی استان نیز در حضور رئیس جمهور محترم تشریح شد و مورد تأیید و تقدیر وی قرار گرفت که این امر نیز در راستای محرومیت زدایی به عنوان طرحی شاخص اعلام شد.

وی افزود: تمامی تلاش و عزم خود را برای کسب رضایتمندی مردم به کار بسته‌ایم و امید است که در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بتوانیم با تبیین گری و امیدآفرینی، مردم را در مسیر توسعه کشور و به تبع آن استان همراه‌تر کنیم.