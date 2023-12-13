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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۷

استاندار البرز:

البرز از استان‌های برتر کشور در تحقق پروژه‌های بزرگ است

البرز از استان‌های برتر کشور در تحقق پروژه‌های بزرگ است

کرج- استاندار البرز گفت: این استان از استان‌های برتر کشور در تحقق پروژه‌های بزرگ است و مردم باید بدانند که در دولت چه اقدامات بزرگی محقق شده تا خدمتگزاران خود را بیشتر یاری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی در حاشیه جلسه هماهنگی برای تشییع پیکر شهدای گمنام در استان، اتحاد و انسجام حاکم در استان را مثال زدنی اعلام کرد و افزود: این تعامل و هم افزایی در نظر ریاست محترم جمهور نیز قابل تقدیر بود و از سوی دیگر نیز استقبال پرشور و شعور مردم استان به واقع برگ زرینی بر افتخارات ایران کوچک بود.

وی ادامه داد: در سفر دوم رئیس جمهور محترم ۱۳۱ مصوبه با اعتباری بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مصوب شد که البته همچنان نیز این تعداد توافق به جمع بندی نرسیده چراکه چندین پروژه دیگر نیز به ارزش بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده‌ایم و در حال پیگیری برای تصویب آنها هستیم.

عبداللهی گفت: با توجه به این امر در انتظار مصوبات جدید هستیم و بزودی جمع بندی سفرهای اول و دوم رئیس جمهور محترم را در حضور اصحاب فهیم رسانه استان به عنوان نماینده افکار عمومی تشریح و اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی افزود: البرز، جزو استان‌های برتر کشور در تعدد تحقق پروژه‌های بزرگ است. مردم باید بدانند که در دولت مردمی سیزدهم چه اقدامات بزرگی برای کشور و در ابعاد کوچک‌تر استان البرز محقق شده تا خدمتگزاران خود را با امید و اعتماد بیشتری یاری کنند.

استاندار البرز گفت: تا پایان دولت مردمی سیزدهم در استان البرز بیش از هزار و ۴۰۰ تخت بیمارستانی به سرانه‌های ضعیف استان اضافه می‌شود و شاهد ارتقای شگرفی در این حوزه خواهیم بود.

وی افزود: ساخت ۱۰۰ مدرسه که در سفر اول مصوب شده بود به انتها رسیده و اکنون در حال ساخت ۱۰۰ مدرسه دیگر هستیم که در سفر دوم مصوب شد و بر این باور هستیم با انسجام و همراهی که بین مسئولان استان و خیرین نیک اندیش شکل گرفته این تعداد را به ۳۰۰ مدرسه برسانیم.

عبداللهی گفت: اتصال ۱۲۰ روستا در مناطق صعب العبور استان به شبکه گاز کشور از دیگر دستاوردهای این دولت است که در اوج مشکلات مالی شکل گرفت و گرما و امید را در روستاهای سرد و کوهستانی البرز به ارمغان آورد.

این مسؤول اضافه کرد: اقدامات صورت گرفته در قرارگاه اجتماعی استان نیز در حضور رئیس جمهور محترم تشریح شد و مورد تأیید و تقدیر وی قرار گرفت که این امر نیز در راستای محرومیت زدایی به عنوان طرحی شاخص اعلام شد.

وی افزود: تمامی تلاش و عزم خود را برای کسب رضایتمندی مردم به کار بسته‌ایم و امید است که در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بتوانیم با تبیین گری و امیدآفرینی، مردم را در مسیر توسعه کشور و به تبع آن استان همراه‌تر کنیم.

کد مطلب 5965734

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