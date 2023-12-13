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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۲

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد:

اقتصاد آب در کنار فرهنگ سازی مدیریت مصرف باید مورد توجه قرار گیرد

اقتصاد آب در کنار فرهنگ سازی مدیریت مصرف باید مورد توجه قرار گیرد

مشهد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: موضوع اقتصاد آب، در کنار فرهنگ سازی مدیریت مصرف باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

‌به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلیان ظهر چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه آثار دومین رویداد هنری فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب و انرژی در مشهد اظهار کرد: مقوله فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در جامعه در خصوص مدیریت مصرف از اهمیت ویژه برخوردار است؛ البته آنچه که تاکنون مورد غفلت واقع شده و هم زمان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، موضوع اقتصاد آب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد افزود: با توجه به روند افزایش جمعیت و به طور کلی افزایش مصرف، به هر میزان که پروژه‌های مختلف اجرا شود باز هم جوابگو نخواهد بود و مهم‌ترین راه کار در حوزه مدیریت مصرف، کنترل و مدیریت تقاضا است که این مقوله دارای ابعاد مختلف بوده و متخصصان ویژه خود را طلب می‌کند.

وی با اشاره به کلام مقام معظم رهبری و تأکیدات ویژه ایشان نسبت به مدیریت مصرف در آب و انرژی خاطرنشان کرد: استفاده از ابزار و نگاه هنری در جریان فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به مردم بسیار اثرگذار است و در این زمینه باید بتوانیم از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

کد مطلب 5965758

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