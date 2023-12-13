آماده باش در کهگیلویه و بویراحمد/ باران و برف در راه است

علیرضا نیکروز در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود. با توجه به پیش بینی هواشناسی استان مبنی بر ورود سامانه بارشی به جو استان و بارش باران و برف از عصر چهارشنبه، دستگاههای خدمات رسان و امدادی آمادگی لازم برای خدمات رسانی مطلوب در این شرایط را داشته باشند.
نیکروز با بیان اینکه سامانه بارشی از عصر چهارشنبه آسمان استان را فرا میگیرد، تصریح کرد: اطلاع رسانیهای هشداری از طریق رسانهها نیز انجام شده است.
نیکروز با اشاره به اینکه تأمین ارتباط پایدار تلفن همراه در مواقع قطع برق ضروری است، ابراز داشت: باید تمهیدات لازم در این راستا عملیاتی شود.
نیکروز گفت: در محور خدمات آب، برق، گاز و تلفن نیز دستگاههای خدمات رسانی پای کار باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری با اشاره به اینکه ماهیت سامانه بارشی احتمال بارش برف و ریزش کوه در گردنهها و مناطق کوهستانی را تقویت میکند، اظهار کرد: راهداری در مناطق ۸ گانه به حالت آماده باش درآمده است.
نیکروز بر توقف فعالیتهای کوهنوردی تا پایداری هوا تاکید کرد و عنوان داشت: مردم ضمن خود مراقبتی از حضور در حاشیه رودخانهها و مسیلها جدا خود داری کنند.
نیکروز گفت: همچنین پایش وضعیت مناطق عشایری انجام خواهد شد.
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