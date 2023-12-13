برگزیدگان جشنواره مالک اشتر بیجار معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه بیجار پیش از ظهر چهارشنبه در اختتامیه جشنواره مالک اشتر در ناحیه بیجار و آئین تجلیل از برگزیدگان این جشنواره، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تسلیت ایام‌فاطمیه (س) اظهار کرد: اختتامیه جشنواره مالک اشتر برای یادآوری این موضوع مهم است که باید زمانه خود را بشناسیم و به تناسب آن از دین و امام خود دفاع کنیم.

حسین رجب‌پور به نقش مهم سپاه در جامعه اشاره کرد و افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازوی پر توان ولایت فقیه است.

وی ادامه داد: در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مالک‌اشتر در زمان خود است که مظلومیت امام و اسلام را دید و با دشمن شناسی ولایت فقیه را تنها نگذاشت و اجازه نداد فضای جامعه توسط دشمنان مسموم شود.

فرمانده سپاه بیجار به ضرورت دشمن شناسی اشاره کرد و بیان داشت: در کوتاه‌ترین غفلت‌ما دشمن آماده است و باید هوشیار باشیم که غافل‌گیر نشویم.

وی تاکید کرد: انقلابی بودن یعنی هوشیاری و آمادگی برای مقابله در برابر همین فتنه‌ها و دشمنی‌هایی که در جامعه مشاهده می‌کنیم.

معرفی الگوهای برتر در بسیج موجب پیشرفت کردستان است

فرمانده سپاه بیجار با بیان اینکه سپاه در زمینه پیش روندگی و پیش برندگی انقلاب اسلامی ایران باید پیشتاز باشد، ابراز داشت: معرفی الگوهای برتر در زمینه‌های مختلف در بسیج موجب پیشرفت و تعالی اقدامات ارزنده بسیج و سپاه است.

رجب‌پور به اهداف برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری جشنواره مالک اشتر الگو سازی و معرفی برگزیدگان و تقویت ارزش‌های دینی و اصل شایستگی در بسیج است.

وی تصریح کرد: با توجه به پیشرفت تمامی قسمت‌ها در ناحیه مقاومت بسیج بیجار انتخاب برترین‌ها جهت معرفی در جشنواره در کاری بس دشوار است.

فرمانده سپاه بیجار ضمن قدردانی از زحمات واحدها و حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج بیجار خاطر نشان کرد: هدف اصلی برگزاری جشنواره مالک اشتر ارتقا وضعیت و عملکرد سازمانی است.

گفتنی است؛ در ادامه مراسم با اهدا لوح سازمانی و هدایای از نفرات برگزیده تجلیل شد.