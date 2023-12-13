به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا مرتضوی چهارشنبه بیستودوم آذرماه در دیدار با نمایندگان مجموعههای دانشجویی استان، ضمن تسلیت ایام فاطمیه، اظهار کرد: حضور در جلسات دانشجویی و پاسخگویی به دانشجویان بیشترین تأثیر را برای بنده و سایر مدیران دارد.
وی ادامه داد: راهکارها و دغدغههایی که در این نشستها مطرح میشود باعث جریانسازی در سطح استان و حتی ملی میشود.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: همچنین دانشجویان به عنوان افسران جنگ نرم در جریان دادهها و اطلاعات اجرایی استان قرار میگیرند و تحلیلهای عمیقتری را نسبت به موضوعات خواهند داشت.
وی به برگزاری ششمین جلسه با دانشجویان استان در دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: تشکیل اینگونه جلسات را در دو سال اخیر با جدیت دنبال کردهایم؛ در اولین جلسهای که با دانشجویان استان داشتیم عنوان کردند پس از ۷ سال این اولین بار است که دانشجویان با مدیریت استان دیدار و گفتوگو دارند اما در دو سال اخیر به صورت مکرر نشستهای دانشجویی برگزار شده و مُصر هستیم تا ارتباط شفاف و بدون واسطهای با جمعیت دانشجویی استان داشته باشیم.
استاندار اصفهان اظهار کرد: حضور دانشجویان در تشکلهای مختلف دانشجویی نیز مورد تأکید شهید والامقام بهشتی نیز قرار داشته تا علاوه بر تحصیل علم در سایر حوزهها نیز حضور فعال داشته باشند.
مرتضوی عنوان کرد: در گذشته هرجا که صحبتی از ظلم بود همواره دانشجویان تشکلها پرچمدار مطالبه گری بودند اما این فعالیت در سالهای اخیر کمرنگتر شده است.
وی ادامه داد: برای مثال رئیس دانشگاه هاروارد درحال حاضر به واسطه حمایت از برخی دانشجویان طرفدار فلسطین، در آستانه اخراج است، اما برای من این عجیب بود که چرا تشکلهای دانشجویی با جدیت در موضوع فلسطین علمداری و پرچم داری نکردند، البته کارهایی انجام شده اما از دانشجوی فرهیخته و آگاه ایران اسلامی انتظار بیشتری میرود.
استاندار اصفهان متذکر شد: ۷ هزار کودک بیپناه در غزه قربانی شدند و در این شرایط لازم بود تا دانشجویان بیشتر از حد انجام شده خشم و انزجار خود را از اقدامات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی ابراز کنند.
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