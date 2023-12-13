به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضایی در نشست هم‌اندیشی اعضای شورا با رئیس و معاونین جهاد دانشگاهی استان و با تبریک فرارسیدن هفته پژوهش، اظهار کرد: همایشی با عنوان مدیریت شهری و دانشگاه اثرگذار در دانشگاه بوعلی و جلسه هم‌اندیشی با دانشگاه صنعتی برگزار شد و این سومین جلسه هم‌اندیشی در جهاد دانشگاهی است.

وی هدف از برگزاری این نشست‌ها را آشنایی با ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی دانست و گفت: به دنبال برقراری تعامل هدف‌دار و معنادار بیشتر بین مدیریت شهری و دانشگاه‌ها و مراکز علمی هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان بیان کرد: دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید در زمینه تحقیقات و پژوهش به ویژه در حوزه مدیریت شهری ورود کنند.

رضایی به پایه‌گذاری ایجاد مرکز پژوهش‌های شورای شهر در دوره چهارم اشاره کرد و افزود: یکی از اهداف راه‌اندازی این مرکز، تقویت تعامل و ارتباطات مؤثر با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی است.

وی با بیان اینکه امید است برگزاری این جلسه زمینه برقراری تعامل بیشتر با جهاد دانشگاهی را فراهم کند، تصریح کرد: در صورت وجود ظرفیت در حوزه مطالعات اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و پیوست‌نگاری فرهنگی در جهاد دانشگاهی از این امکان استقبال می‌کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: یکی از رویکردهای مدیریت شهری و سیاست‌های شورای شهر، توجه بیشتر به حوزه فرهنگی و اجتماعی بوده و درخواست استفاده از ظرفیت جهاد دانشگاهی به صورت علمی‌تر و پژوهش محور در این حوزه‌ها را داریم.

رضایی خاطرنشان کرد: اگرچه در حوزه آسیب‌های اجتماعی شهرداری متولی اصلی نیست اما با توجه به سیاست‌های کلی نظام و دغدغه رهبر معظم انقلاب در این خصوص به این حوزه ورود شده است.

وی یادآور شد: امید است با نگاه و تحقیقات علمی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، منابع تخصیص یافته مدیریت شهری با چارچوب و اهداف مشخص در این حوزه استفاده شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان اظهار کرد: در بحث ناحیه محوری در مناطق مختلف شهرداری و آسیب‌های اجتماعی نیاز به کار مطالعاتی و علمی است که انتظار ورود جهاد دانشگاهی به این عرصه را داریم.