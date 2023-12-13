به گزارش خبرنگار مهر، وحید فروهر ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته تخصصی ستاد ساماندهی امور جوانان استان اردبیل، از برگزاری رویداد ملی جامعه‌پرداز با هدف شناسایی دقیق معارفه هم‌افزایی مجموعه‌های فعال مردمی در موضوع ازدواج، خانواده و جمعیت در چهارم و پنجم دی ماه در اردبیل خبر داد.

وی تصریح کرد: رویداد ملی جامعه‌پرداز در سه محور خانواده، هویت زن و فرزندآوری در استان‌ها برگزار می‌شود که این رویداد در چهارم و پنجم دی ماه به میزبانی استان اردبیل برگزار می‌شود و مجموعه‌هایی در آن حاضر خواهند بود که فی‌الحال دارای محصول یا خدمت معین باشند و مجموعه‌هایی که محصول یا خدمت معینی فعلاً نداشته باشند فقط در دایره شناسایی رویداد قرار می‌گیرند ولی در رویداد حضور ندارند.

معاون فرهنگی و امور جوانان استان اردبیل گفت: شبکه‌سازی مؤسسات و نهادهای مردمی فعال و توسعه تعاملات آنها، ترویج و معرفی خدمات و دستاوردهای اثربخش به منظور معرفی الگوهای مطلوب در میان عناصر مردمی از دیگر اهداف مورد توجه این رویداد است.

فروهر افزود: همچنین در این رویداد پالایش و صحت‌سنجی و امتیازدهی فعالان مردمی با توجه به فعالیت و دارا بودن محصول و خدمات معین نیز به جدیت دنبال خواهد شد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: شناسایی و پالایش ظرفیت‌های مردمی فعال در عرصه خانواده و ازدواج امری ضروری است تا در امتداد آن بستر تعامل و هم‌افزایی آنها فراهم شود.

رضوان باقلاچی با درخواست از دستگاه‌های اجرایی برای تعامل و همکاری جهت هر چه بهتر برگزاری این رویداد ملی از کلیه فعالان این حوزه‌ها، مراکز مشاوره با رویکرد ایرانی – اسلامی، حلقه‌های میانی، مؤسسات خانواده محور «ازدواج، طلاق، جمعیت»، مؤسسات خیریه، مراکز فعال در سبک زندگی، اساتید برجسته و بنام و گروه‌های تبلیغی و گفتمانی در حوزه خانواده، اندیشکده‌ها، کنشگران واسطه‌گری ازدواج، گروه‌های جهادی خانواده‌محور و… برای ثبت‌نام رایگان و حضور در این رویداد ملی دعوت به عمل آورد تا با ارائه توانمندی‌ها، تجارب و دستاوردهای مجموعه خود گام مؤثری را در حل مسائل استان رقم بزنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ملی جامعه‌پرداز با همکاری مؤسسه مردم‌نهاد جوانان پیشگامان زندگی نوین چهارم و پنجم دی ماه برگزار خواهد شد.