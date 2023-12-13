برف پاییزی چالدران را سفید پوش کرد

مهدی کریمی در این زمینه افزود: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارش باران از پلدشت با حدود ۱۵ میلیمتر و بیشترین بارش برف هم از چالدران با ۱۰ سانتیمتر گزارش شده است.
وی اضافه کرد: با فعالیت سامانه بارشی در آذربایجان غربی در اغلب شهرها شاهد بارش باران بودیم ولی در چالدران و نقاط مرتفع بارش برف نیز رخ داد که امیدواریم این روند ادامه دار باشد.
کریمی با اشاره به پیش بینی کاهش ۲ تا سه درجهای دمای هوای آذربایجان غربی اظهار کرد: فعالیت سامانه امروز، چهارشنبه تشدید میشود و تا پنج شنبه ادامه دارد ولی روز پنج شنبه به صورت بارشهای پراکنده خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته چالدران با صفر درجه سانتی گراد، سردترین و پلدشت با ۱۴ درجه سانتی گراد بالای صفر گرمترین شهرهای استان بودند؛ دمای ارومیه نیز بین چهار و ۱۱ درجه سانتی گراد بالای صفر در نوسان بوده است.
کریمی گفت: با توجه به تشدید بارشها تا اواخر وقت امروز، چهارشنبه لازم است شهروندان به توصیههای هواشناسی که صادر میشود، توجه کنند.
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