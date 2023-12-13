پرداخت تسهیلات بانکی به دانش آموزان خلاق استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه تخصصی دستاوردهای پژوهشی معلمان و دانش‌آموزان آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار دانش‌آموزان خلاق هنرستانی قرار می‌گیرد، تاکید کرد: حمایت از دانش آموزان خلاق در اولویت مجموعه آموزش و پرورش نیز باشد.

وی افزود: برخی از دانش‌آموزان به‌ویژه هنرستانی‌ها نیاز به حمایت مالی دارند که تسهیلات ارزان‌قیمت را به‌منظور تأمین بخشی از هزینه‌ها با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک علم و فناوری و جهاد دانشگاهی در اختیارشان قرار خواهیم داد.

استاندار سمنان با اشاره به تحول در سیستم آموزشی کشور و استان سمنان و اهمیت توجه به مهارت آموزی در بین دانش آموزان افزود: دانش‌آموزان در مدارس علاوه بر مباحث آموزشی و تئوری به مهارت‌های عملی و ابتکاری هم می‌پردازند

هاشمی با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های آموزش و پرورش استان سمنان گفت: یکی از ویژگی‌های این دست نمایشگاه‌ها این است که هم دانش آموزان با توانمندی‌های خود و یکدیگر آشنا می‌شوند و هم خانواده‌ها به استعدادهای فرزندان خودشان پی خواهند برد.

به گزارش مهر، نمایشگاه تخصصی دستاوردهای پژوهشی معلمان و دانش‌آموزان آموزش و پرورش استان سمنان در بخش‌های مختلف مانند نرم افزار، هوش مصنوعی، هنری، فرهنگی و… در سمنان برپا شده است.