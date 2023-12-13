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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۴۴

استاندار سمنان تاکید کرد؛

پرداخت تسهیلات بانکی به دانش آموزان خلاق استان سمنان

پرداخت تسهیلات بانکی به دانش آموزان خلاق استان سمنان

سمنان- استاندار سمنان با اشاره به ضرورت مهارت آموزی به دانش آموزان گفت: دانش آموزان خلاق هنرستانی استان برای تبدیل ایده هایشان به تولید، تسهیلات دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه تخصصی دستاوردهای پژوهشی معلمان و دانش‌آموزان آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار دانش‌آموزان خلاق هنرستانی قرار می‌گیرد، تاکید کرد: حمایت از دانش آموزان خلاق در اولویت مجموعه آموزش و پرورش نیز باشد.

وی افزود: برخی از دانش‌آموزان به‌ویژه هنرستانی‌ها نیاز به حمایت مالی دارند که تسهیلات ارزان‌قیمت را به‌منظور تأمین بخشی از هزینه‌ها با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک علم و فناوری و جهاد دانشگاهی در اختیارشان قرار خواهیم داد.

استاندار سمنان با اشاره به تحول در سیستم آموزشی کشور و استان سمنان و اهمیت توجه به مهارت آموزی در بین دانش آموزان افزود: دانش‌آموزان در مدارس علاوه بر مباحث آموزشی و تئوری به مهارت‌های عملی و ابتکاری هم می‌پردازند

هاشمی با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های آموزش و پرورش استان سمنان گفت: یکی از ویژگی‌های این دست نمایشگاه‌ها این است که هم دانش آموزان با توانمندی‌های خود و یکدیگر آشنا می‌شوند و هم خانواده‌ها به استعدادهای فرزندان خودشان پی خواهند برد.

به گزارش مهر، نمایشگاه تخصصی دستاوردهای پژوهشی معلمان و دانش‌آموزان آموزش و پرورش استان سمنان در بخش‌های مختلف مانند نرم افزار، هوش مصنوعی، هنری، فرهنگی و… در سمنان برپا شده است.

کد مطلب 5965871

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