به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی یک شورای کشوری است که در خصوص لبیک گفتن به مطالبات رهبر معظم انقلاب در خصوص حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم یکی از مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران را نام ببریم، بی شک حضور مردمی در برنامه‌های مختلف انقلاب به عنوان پشتوانه نظام و انقلاب یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تأکید بر اینکه نمی‌توان از گذشته کشور عبور کرد، ادامه داد: وقتی از انتخاب و انتخابات صحبت می‌کنیم، منظور این است که باید همه کمک کنند تا افراد آزادانه تصمیم بگیرند، پای صندوق بیایند، تصمیم بگیرند تا جهت امور کشور به سمتی که دشمن به دنبال آن است، پیش نرود.

وی افزود: اگر بتوان کسی را تحت تأثیر قرار داد که مثل شما فکر کند، بیندیشد، آنچه که ما دوست داریم، دوست بدارد، آن شخص مطیع شما خواهد بود و کار تمام است. پس زمانی که به ذهن و فکر شخصی جهت دهند و در یک حصار او را قرار دهند و تأکید کنند که در این چارچوب فکر کن، تصمیم بگیر و به نتیجه دلخواه ما برسد، دیگر معنا و مفهومی از آزاداندیشی وجود ندارد.

وی با اشاره به برکات طوفان الاقصی خاطرنشان کرد: مردم مظلوم فلسطین دچار مرگ تدریجی شده بودند، اما امروز با این عملیات، آزادی خواهان دنیا هستند که به جرأت حرف می‌زنند. رژیم صهیونیستی که مدعی چهارمین ارتش قدرتمند دنیا و ابر قدرت رسانه جهان بود، در نبرد نظامی چگونه خوار شد و مشاهده کرد که حتی مردم در کشورهای حامی آن، چگونه برعلیه این رژیم به خیابان آمدند. ضمن اینکه با وتو آتش بس توسط آمریکا، این کشور نیز در جهان رسوا شد.

این نشست هم اندیشی، به همت معاونت جوانان شورای ائتلاف نیروهای انقلابی استان بوشهر برگزار و در ادامه دانشجویان با پرسش و پاسخ، سوالات خود را خصوص انتخابات و ضرورت حضور مردمی بیان کردند.