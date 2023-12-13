نظارت ۱۶ تیم نظارتی مشترک بر بازار شب یلدا در کرمانشاه

قهرمان شاهی در گفت‌وگو با خبر نگار مهر با اشاره به اجرای طرح‌های نظارتی در بازار شب یلدا، اظهار کرد: این طرح از تاریخ ۱۵ آذرماه ماه در استان کرمانشاه آغاز شده و تا ۳۰ آذرماه ماه ادامه خواهد داشت که این نظارت‌ها با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صمت و اتاق اصناف به صورت مشترک انجام می‌گیرد.

وی افزود: نظارت بر بازار شب یلدا بر اقلامی از قبیل آجیل، خشکبار، مرغ، گوشت، میوه و تره بار است که از در نیمه دوم آذر ماه به صورت جدی انجام خواهد گرفت و و هرساله این نظارت‌ها با تیم و اکیپ‌های مختلف در سطح بازار دنبال می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه گشت و بازرسی از بازار شب یلدا در تمامی شهرستان‌ها برقرار است، تصریح کرد: این نظارت‌ها به صورت محسوس و نامحسوس در ۲ شیفت صبح و بعد از ظهر و در قالب تیم‌های چهار نفره متشکل از نمایندگان نظارتی از چهار دستگاه نام برده در روند اجرا است.

شاهی به تعداد اکیپ‌های نظارتی در استان کرمانشاه اشاره و عنوان کرد: در شهر کرمانشاه سه اکیپ نظارتی و در سایر شهرستان‌ها هر کدام یک اکیپ با ترکیب چهار دستگاه متولی بر امر نظارت کار نظارت بر بازار شب یلدا را دنبال می‌کنند که مجموعاً در استان کرمانشاه هم اکنون ۱۶ تیم نظارتی در استان فعالیت دارند.

وی در پایان با بیان اینکه تاکنون با چندین مورد تخلف برخورد شده، تاکید کرد: در صورت بروز تخلف در حوزه گران فروش و کم فروشی از سوی فروشندگان اقلام شب یلدایی علاوه بر برخورد لسانی در صورت تکرار تخلف با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی ارجاع داده می‌شود آمار نهایی متخلفین بازار شب یلدا پس از پایان نظارت‌ها به اطلاع خواهد رسید.