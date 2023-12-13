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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۷

بخشدار سعدآباد:

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بین نسل جوان ضروری است

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بین نسل جوان ضروری است

بوشهر - بخشدار سعدآباد گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بین نسل نوجوان و جوان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امین نژاد ظهر چهارشنبه در نشست کمیته استقبال از شهدای گمنام در شهر سعدآباد اظهار داشت: صیانت از خون شهدا در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل نوجوان و جوانان یک امر ضروری برای مسؤلین آموزش و پرورش و دیگر متولیان فرهنگی با اهتمام ویژه در دستور کار قرار داشته باشد.

بخشدار سعدآباد افزود: متأسفانه چند سالی به صورت شایسته این مهم در مدارس مغفول واقع شد ولی با تدوین و اجرای برنامه‌های با محتوای ایثار و شهادت زمینه تعمیم و گسترش این موضوع به سمت و مسیر بهتر هدایت شده و امیدوارم با خرد جمعی و استفاده از پیشکسوتان، روحانیون و معتقدین به این مهم به نتیجه مطلوب‌تری برسیم.

امین نژاد با تاکید بر همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی جهت باشکوه برگزار کردن استقبال از شهدا با رعایت پرداختن به محتوا گفت: همه ما به ویژه مجموعه آموزش و پرورش وظیفه داریم ضمن تمهیدات لازم زمینه حضور گسترده دانش آموزان در کنار دیگر آحاد مردم به منظور تکریم از شهدای خوشنام و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در جهت آگاهی عمومی دانش آموزان فراهم و در این مراسم با استفاده از غنای فرهنگی، ذهن و رویکرد دانش آموزان را به سمت ایثار و شهادت هدایت کنیم.

مراسم استقبال از شهدای گمنام روز شنبه ۲۵ آذر ماه در شهر سعدآباد انجام خواهد شد و در این راستا کمیته اجرایی استقبال به ریاست بخشدار سعدآباد تمهیدات لازم را در آخرین جلسه اتخاذ شد.

کد مطلب 5965899

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