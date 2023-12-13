افشای راز قتل دختر جوان کرجی بعد از ۱۸ ماه/ قاتل دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمتالله شجاعی درباره قتل یک دختر جوان اظهار کرد: اوایل سال ۱۴۰۱ خبری مبنی بر خودکشی مشکوک یک خانم جوان در منطقه ولدآباد کرج به پلیس اعلام و کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.
وی افزود: در بررسیهای اولیه، صحنه جرم گونهای طراحی شده بود که حاوی این پیام باشد که متوفی با سقوط از ارتفاع اقدام به خودکشی کرده، اما با توجه به بررسیهای پلیسی صورت گرفته، کارآگاهان اعتقاد داشتند که متوفی به زور از ارتفاع به بیرون پرتاب شده است.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز اضافه کرد: در ادامه روند بررسی پرونده کارآگاهان از حضور شخصی ناشناس در محل وقوع جرم مطلع شده و بررسیهای دقیقتر متوجه شدند که این شخص با متوفی رابطه دوستی داشته که با هماهنگی قضائی این شخص دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل میشود.
این مقام انتظامی تصریح کرد: علی رغم انکارهای اولیه متهم به ارتکاب قتل، اما پس از ۱۸ ماه این شخص پرده از راز قتل دوست دخترش برداشت و گفت: در روز حادثه به دلیل جر و بحث با متوفی از کوره در رفته و او را از پنجره ساختمان به بیرون پرتاب کرده است.
سرهنگ شجاعی از معرفی این شخص به مرجع قضائی خبر داد و گفت: کنترل هیجان و خشم میتوانست از وقوع حادثه تلخ این چنین پیشگیری کند.
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