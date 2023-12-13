کشف ۱۹۵ کیلوگرم تریاک در کوار

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یوسف ملک‌زاده گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی و تخصصی توسط پلیس استان گیلان، از انتقال یک محموله تریاک در محور مواصلاتی کوار به شیراز مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران بلافاصله به محور مورد نظر اعزام و حین کنترل خودروهای عبوری، کامیون مورد نظر را شناسایی و با اقدامات فنی و تخصصی آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه مأموران موفق شدند در بازرسی از آن کامیون، ۱۹۵ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در قسمت‌های مختلف جاسازی شده بود کشف کنند، تصریح کرد: در این خصوص راننده دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.