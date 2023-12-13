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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۸

سرهنگ باباپور خبر داد؛

کشف ۷۵ کیلو تریاک در سواری ماکسیما

کشف ۷۵ کیلو تریاک در سواری ماکسیما

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت گفت: مأموران در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری ماکسیما ۷۵ کیلو تریاک کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور افزود: در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به شهر تهران به یک دستگاه خودروی سواری ماکسیما با ۳ سرنشین مشکوک و دستور توقف خودرو را صادر کردند.

وی ادامه داد: در یک عملیات پلیسی خودرو متوقف شد و در بازرسی از این خودرو ۷۵ کیلوگرم تریاک کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران با بیان اینکه در این زمینه ۳ متهم نیز دستگیر و به مقامات قضائی معرفی شدند تصریح کرد: قاچاقچیان که این محموله را از استان‌های مرزی کشور بارگیری و قصد انتقال به پایتخت داشتند که دستگیر شدند.

کد مطلب 5965976

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