کشف ۷۵ کیلو تریاک در سواری ماکسیما

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور افزود: در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به شهر تهران به یک دستگاه خودروی سواری ماکسیما با ۳ سرنشین مشکوک و دستور توقف خودرو را صادر کردند.

وی ادامه داد: در یک عملیات پلیسی خودرو متوقف شد و در بازرسی از این خودرو ۷۵ کیلوگرم تریاک کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران با بیان اینکه در این زمینه ۳ متهم نیز دستگیر و به مقامات قضائی معرفی شدند تصریح کرد: قاچاقچیان که این محموله را از استان‌های مرزی کشور بارگیری و قصد انتقال به پایتخت داشتند که دستگیر شدند.