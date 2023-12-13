به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی استان فارس شامل انجمن‌های اسلامی ادارات، دستگاه‌ها و کارخانجات به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس ظهر چهارشنبه در سالن شهید سلیمانی این اداره کل برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام سرلک به نمایندگی از معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور پیرامون شخصیت معنوی حضرت زهرا (س)، جایگاه زن و معجزه مادری مطالبی بیان کرد و سپس کربلایی علی یزدانی به مداحی و روضه خوانی در عزای شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخت.

حجت الاسلام محمد حسین حدایق سخنران ویژه این نشست و قائم مقام بنیاد و مؤسسه حضرت مهدی موعود (عج) استان فارس نیز پیرامون مهدویت و انقلاب اسلامی و فضائل حضرت زهرا (س) و جایگاه زن و مادر نکاتی بیان کرد و از برگزاری همایش مهدویت در ۱۵ بهمن ماه در شیراز خبر داد.

در پایان ششمین نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی استان، سرهنگ شعبانیان کارشناس ارشد معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان در مورد مسائل اجتماعی و مشکلات روزمره جامعه و راه‌های برون رفت از آسیب‌های اجتماعی نکاتی را بیان کرد.