پایان یک عملیات گروگانگیری در بویین میاندشت/۳ نفر دستگیر شدند

سرهنگ حمزه بهرامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید سالاری این فرماندهی در حین کنترل تردد خودروهای عبوری و اجرای طرح‌های پیشگیرانه انتظامی، به یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ با ۳ سرنشین مشکوک شده و برای بررسی دقیق‌تر به راننده خودرو دستور ایست می‌دهند.

وی گفت: پس از متوقف شدن خودرو و طی بررسی دقیق مأموران پلیس مشخص شد شخصی در کف خودرو با دست و پای بسته افتاده که برای مخفی کردن وی از دید پلیس، صورت او را با کاپشن و لباس پوشانده بودند.

فرمانده انتظامی بویین میاندشت افزود: در ادامه تحقیقات پلیس مشخص شد طی یک اختلاف مالی و در پی خرید و فروش سکه‌های تقلبی در استانی دیگر، ۳ سرنشین این خودرو بعنوان خریدار اقدام به ربایش این فرد کرده بودند که با هوشیاری و اقدام به موقع مأموران انتظامی دستگیر شدند.

وی با اشاره به کشف ۲۶۴ سکه تقلبی از خودرو توقیفی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.