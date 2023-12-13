وجیه فاضل در خصوص برگزاری جشنواره «رشد آموز» در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با عنایت به ظرفیت بسیار مطلوب مجلات رشد و خلاقیت و توانمندی دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی ابتدایی و متوسطه، از آبان‌ماه سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، جشنواره «رشد آموز» را برگزار کرده است.

وی ادامه داد: از اهداف برگزاری این جشنواره می‌توان به ترویج فرهنگ مطالعه و مجله خوانی، شناسایی توانمندی‌های دانش‌آموزان و معلمان و بروز استعدادهای آنان کسب مهارت در زمینه‌های مختلف و ایجاد رقابتی سالم و متنوع با محوریت فرهنگ مطالعه اشاره کرد.

فاضل اذعان داشت: همه دانش‌آموزان و معلمان استان اصفهان، مخاطب این جشنواره هستند و تاکنون بیش از ۱۰۰۰ اثر در محورهای گوناگون دریافت و وارد مرحله داوری شده است.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: باوجود اینکه این جشنواره از سوی معاونت آموزش ابتدایی استان و ویژه دانش‌آموزان و معلمان استان اصفهان برنامه‌ریزی و اجرا شده است، سایر استان‌ها از جمله تهران، اراک و اردبیل و گیلان نیز آثار خود را برای جشنواره ارسال کرده‌اند و ما ضمن قدردانی از زحمات همکاران خود در استان‌های مذکور، آثار آنان را در مرحله داوری بررسی خواهیم کرد.