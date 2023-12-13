تحصیل ۶۰۰ هزار دختر جوان در دانشگاه آزاد/سوال نخبگانی در سطح جهان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌افزایی بانوان پژوهشگر فرهیخته و تأثیرگذار به مناسبت گرامی‌داشت هفته پژوهش امروز با حضور معاون زنان و خانواده رئیس جمهور برگزار شد.

محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در این مراسم اظهار داشت: آنچه که امروز می‌گذرد برای غرب در حوزه بانوان نکات قابل تأملی دارد. غرب با ۳۰۰ سال حکمرانی این وعده را داده بود که زنان و مردان دوشادوش هم به عنوان نخبگان علمی بتوانند فعالیت کنند. اما طوفان الاقصی مانند طوفانی سهمگین پرده از این چهره دروغین آن برداشت.

وی افزود: برای اولین بار در ۲۶ دانشگاه غرب نسبت به آنچه به کودک کشی و ظلم به زنان روا می‌دارد اعتراض صورت گرفته و بانوان فرهیخته که به بالاترین سمت رسیده‌اند از اینکه به کودک کشی اعتراض کرده متهم می‌شود و باید محاکمه شود! امروز ما متهم به دفاع و عدم دفاع از زن نیستیم غرب با همه دستاوردهایش اکنون متهم است. رئیس دانشگاهش محاکمه می‌شود! سوال این است که حقوق زن و کودک کجاست؟! این سوال نخبگانی در سطح جهانی است.

طهرانچی خاطرنشان کرد: در دین اسلام در مدتی که مادر شیردهی دارد پدر باید پوشاک و غذا را تهیه و با مشورت هم می‌توانند دایه بگیرند که ولی نظامات اداری که از غرب آورده‌ایم درک زوجیت و نقش مکمل زن و مرد در آن دیده نمی‌شود و به شدت مردگرا است.

وی گفت: نظام دانشگاهی دختران را از ۱۸ تا ۳۲ سالگی در خوابگاه مجردی عادت می‌دهد و بعد برای نظام شغلی فرد باید تا ۴۰ سالگی بجنگد، زیست تجردی است. سیستم وارداتی است و درکی نسبت به موجود زن و مرد به عنوان مکمل هم ندارد. نگاه تک چشمی نباید به این موضوع داشت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این جمع نخبگانی این سیستم تک چشمی را می‌تواند دو بعدی کند. نظام اداری در ادارات بی‌رحمانه است. باید با هوشیاری نگاه درست و واقع بینانه داشته باشیم. ما پیشنهاداتی که از سوی جامعه نخبگانی باشد مورد توجه قرار می‌دهیم.

وی گفت: باید فرصتی که انقلاب اسلامی برای زنان خلق کرده را تدوین کنیم. از پارسال دچار چالش جدی شدیم و زنان و دختران مورد هدف‌اند. مثل قوم لوط که زن لوط را هدف قرار داد و زن لوط تفکری، همراه قوم لوط شد.

طهرانچی بیان داشت: ۶۰۰ هزار دختر جوان در دانشگاه آزاد داریم. به کمک شما فرهیختگان نیاز داریم. سیگار کشیدن به جد میان دختران افزایش یافته و مسیرهای غلط القا شده است و باید به سمت مادران برگزیده و کنش‌گران فرهیخته رویم.