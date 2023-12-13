به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار رئیس جهاد دانشگاهی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه گفت: حوادث و رویدادهای امت اسلامی که قلب همه ما را به درد آورده و غمی جانکاه بر دلهای ما نشانده است، فاجعهای غم بار است و امیدواریم هر چه زودتر فریاد مظلوم این زنان و کودکان، کاخ ظالمان را از بین ببرد.
وی جهاد دانشگاهی را مجموعهای بسیار قابل توجه توصیف کرد و ابراز داشت: خوشبختانه روز به روز که از عمر جهاد دانشگاهی میگذرد، محققین و اندیشمندان بیش از پیش جایگاه جهاد دانشگاهی را درک میکنند و آن را میشناسند.
امام جمعه قم اظهار داشت: جهاد دانشگاهی بر پایه ایمان، علم، جهاد و رابطه تنگاتنگ با دانشگاه شکل گرفت و کسانی که پای کار جهاد دانشگاهی هستند، کار خود را با تمام وجود باور دارند و منتظر کمک دیگران نمیمانند؛ بلکه بر اساس این باور قلبی به کار خود ادامه میدهند و در یک نقطه متوقف نمیشوند که این ویژگی یک انسان مؤمن و خدا باور است.
جهاد دانشگاهی برای بیشتر کارهای بر زمین مانده کشور پای کار است
وی تولید علم با هدف دست یابی به محصول نهایی با حرکتی سریع و جهاد گونه را ویژگی بارز جهاد دانشگاهی دانست و خاطر نشان کرد: جهاد دانشگاهی برای بیشتر کارهای بر زمین مانده کشور پای کار است و نام ارزشی «جهاد» خود محرکی برای این فعالیتهاست.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تلاشهای زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی در بنیانگذاری پژوهشگاه رویان و سلولهای بنیادی در ایران، بیان داشت: تولید و تکثیر سلولهای بنیادی کار کمی نبود. من به روح پاک دکتر کاظمی آشتیانی که شروع کننده این کار بود درود میفرستم.
وی خطاب به مسؤولین جهاد دانشگاهی گفت: هر جا احساس میکنید که باید کاری انجام شود تا کشور را در زمینهای به خود کفایی برساند، باید کار را آغاز کنید. پارکهای علم و فناوری از مسائلی است که باید روی آن پافشاری کنید.
وی افزود: از افراد مؤمن و انقلابی استفاده کنید و کسانی باید پای کار بیایند که به لوازم آن پایبند باشند و آرمانهای انقلاب باید محقق شوند؛ البته مشکلاتی اعم از تحریم و مسائل داخلی وجود دارد، اما هیچیک از این مشکلات نباید مانع اراده شما گردد. جنگ امروز جنگ ارادههاست و در جنگ غزه نیز پیروز میدان کسی است که با اراده کار را دنبال میکند.
خروجی دانشگاهها باید ملموس و محسوس باشد
استاد حوزه علمیه قم خواستار تداوم و تقویت فعالیتهای جهاد دانشگاهی در حوزههای معادن، آبزیان، کشاورزی، مهارتهای کاربردی و صنعت شد و ابراز داشت: جهاد دانشگاهی را نمیتوان به یک حوزه محدود کرد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش مهارتهای کاربردی خاطر نشان کرد: جهت گیری دانشگاهها باید به گونهای باشد که خروجی آن ملموس و محسوس باشد و این کار محقق نمیشود مگر با ارتباط وثیق شما با دانشگاههای کشور.
آیت الله حسینی بوشهری ضمن اشاره به اهمیت حضور گسترده مردم در انتخابات سال جاری گفت: تمرکز بر مسئله انتخابات کار بسیار ارزشمندی است و در برخی از کشورها هیاهوی انتخاباتی از چند سال قبل آغاز میشود؛ اما نباید این مسئله سبب شود تا رقابتهای ناسالم فضای جامعه را به خود مشغول کند و آرمانهای انقلاب مورد خدشه واقع شود.
روحانیون در ایام فاطمیه مردم را به حضور در انتخابات ترغیب کنند
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه از روحانیون و مبلغین خواست تا در ایام تبلیغی فاطمیه با الهام گرفتن از سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا – سلام الله علیها – مبنی بر مسئولیت پذیری و کار بهنگام، مردم را در حضور در انتخابات ترغیب کنند.
وی ابراز داشت: این انقلاب ریشه در عاشوراء، غدیر و بعثت دارد و اگر به اینها معتقدیم باید پایههای انقلاب را استوار کنیم و اگر احیاناً کاستیهایی وجود دارد آنها را برطرف کنیم.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به مشکلات معیشتی امروز کشور، خطاب به مسئولین جهاد دانشگاهی تصریح کرد: مسئله معیشت و زندگی روزمره مردم باید در دستور کار شما قرار گیرد تا با ابتکار نسل جوانِ آرمان گرا و واقع بین، راه برون رفت از این مشکلات مشخص شود و باری از دوش مردم و دولت برداشته شود.
شایان ذکر است در ابتدای این جلسه، حسن مسلمی نائینی گزارشی از چارچوب فعالیتهای جهاد دانشگاهی در حوزههای مختلف ارائه کرد.
وی ابراز داشت: جهاد دانشگاهی از ابتدا بر اساس اعتقاد ایمانی و شعار ما میتوانیم شکل گرفت و تا کنون خدمات زیادی را در حوزههای مختلف در طول این چهار دهه انجام داده است.
رئیس جهاد دانشگاهی اظهار داشت: هدف ما حضور در حوزههایی است که یک خلأ در آنها احساس میشود و اصولاً رشتههای ما کاربردی است.
وی گفت: در حوزه پزشکی، حدود ۱۰ درصد مراکز درمانی کشور متعلق به جهاد دانشگاهی است؛ ولی حدود ۵۰ درصد از مردم به همین ۱۰ درصد مراجعه میکنند.
مسلمی نائینی خاطر نشان کرد: در حوزه فرهنگی، خبرگزاری ایسنا با مخاطبین جوان و نخبه و خبرگزاری قرآنی ایکنا با ۲۲ زبان زنده دنیا مشغول فعالیت هستند. مرکز افکار سنجی ایسپا نیز در حوزههای مختلف مانند انتخابات، فعالیت میکند.
وی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در انتخابات تصریح کرد: اساس این انقلاب بر انتخابات گذاشته شده است و اگر خللی در انتخابات پیش بیاید و مشارکت مردم کم باشد، مشکلات زیادی پیش خواهد آمد. روحانیون میتوانند در این زمینه تأثیرگذار باشند.
وی در پایان سخنان خود از تأسیس و راهاندازی مرکز تحقیقات مغز خبر داد و گفت: مرکزی را برای تحقیقات مغز در آینده تأسیس میکنیم که حدوداً ۱۰ مرکز مانند آن در دنیا وجود دارد.
نظر شما