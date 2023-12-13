رفع تصرف معدن شن و ماسه روستای سعدآباد افراسیابی مریوان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی بعدازظهر چهارشنبه به خبرنگاران رسانه‌های جمعی اعلام کرد: امروز و با ورود دستگاه قضائی استان دستور مجدد توقف عملیات تصرف این معدن به میزان ۱۷ هزار مترمربع صادر شد و متهم با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

وی افزود: برای متهم به اتهام فک پلمب و تخریب و تصرف اراضی مذکور در این خصوص پرونده قضائی در دادگستری مریوان تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: برای این متهم سابقا به اتهام تخریب و تصرف اراضی ملی در دادگستری مریوان تشکیل پرونده شده است.

وی بیان کرد: بر اساس تأکیدات دستگاه قضائی استان و شورای حفظ حقوق بیت المال و همچنین دستور دادستان شهرستان مریوان مبنی بر توقف عملیات تصرف، نامبرده علیرغم دستور اخیرالذکر، روز گذشته مبادرت به تصرف مجدد و انفجار در این معدن کرده است.

حجت الاسلام حسینی تاکید کرد: دستگاه قضائی استان، اقدامات ادارات اجرایی مربوطه که در این خصوص برخلاف قانون اقدام نموده‌اند و یا مرتکب ترک فعل شده‌اند را بررسی و رصد نموده و با متخلفین بصورت قاطع برخورد می‌کند.