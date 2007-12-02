ایجاد پارک علم و فناوری در جزیره قشم با مشارکت دو کشور خارجی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جزیره قشم، پارک علم و فناوری جزیره قشم که به زودی قطب علم و فناوری منطقه خواهد شد با مشارکت دو کشور خارجی توسط مرکز پژوهشهای بیوتکنولوژی خلیج فارس راه اندازی می شود و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان یکی از دانشگاههای کشور در این پارک فعالیت می کند.

هم اکنون مرکز پژوهشهاى بیوتکنولوژى خلیج فارس با هدف آماده سازى زیر بناى توسعه تکنولوژى در زمینه بیوتکنولوژى دریا و سایر زمینه هاى بیوتکنولوژى در جنوب ایران در طى سالهاى 74 تا 76 با زیربناى اولیه 1750 متر مربع در 15 کیلومترى شهر قشم و در ساحل جنوبى به فعالیت خود ادامه می دهد.

سیاست کلى مرکز اجراى طرحهاى توسعه تکنولوژى از طریق پژوهش در مقیاس پایلوت پلنت و تولید دانش فنى قابل واگذارى به مؤسسات خصوصى، دولتى و یا سرمایه گذارى مشترک با مؤسسات خارجى است. همچنین با تربیت نیروى متخصص در مباحث مورد پژوهش و آموزش هاى تخصصى کوتاه مدت فارغ التحصیلان بومى جزیره قشم ، شرایط را براى ایجاد اشتغال و توسعه علمى ، اجتماعى و اقتصادى مردم جزیره قشم فراهم مى آورد.

مرکز پژوهشهاى بیوتکنولوژى خلیج فارس از بخش هاى مختلفی از جمله، پایلوت کشت میکروآلگ ها، پایلوت کشت و پرورش ماکروآلگ ها، پایلوت کشت بافت گیاهان گرمسیرى و زینتى، پایلوت صنایع غذایی، آزمایشگاه عمومى براى پشتیبانى و تأمین کشت اولیه پایلوت ها، آزمایشگاه تخصصى براى جداسازى و شناسائى مولکولهاى جدید داروئى، مرکز کلکسیون میکروارگانیسم هاى Extremophiles و انجام طرحهاى نیمه صنعتى تشکیل شده است.