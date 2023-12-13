دستگیری باند سارقان باغات و کشف ۴ فقره سرقت در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی نجفی صالح در تشریح این خبر گفت: با اعلام چندین فقره سرقت از باغات مسیر جاده ملایر مراتب شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: با همکاری خوب صورت گرفته بین مأموران کلانتری ۱۶ مدنی و پاسگاه آبشینه و دریافت سرنخ‌هایی از سارقان، روز گذشته مأموران ۳ نفر را در حال فروش مقادیری اموال سرقتی رؤیت که این افراد نیز به محض اطلاع از حضور پلیس بوسیله یک دستگاه خودرو پژو اقدام به فرار می‌کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: پس از تعقیب و گریز صورت گرفته و آمادگی مأموران، این افراد دستگیر و به کلانتری منتقل شد که در تحقیقات صورت گرفته به ۴ فقره سرقت از باغات مسیر جاده ملایر اعتراف و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

سرهنگ نجفی صالح در پایان گفت: استفاده از دوربین‌های مداربسته و همچنین بکارگیری نگهبان شب جهت جلوگیری از این گونه سرقت‌ها از جمله راه کارهای پیشگیری از سرقت می‌باشد.