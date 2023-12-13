آغاز واریز سود سهام عدالت از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در جمع خبرنگاران از آغاز واریز سود سهام عدالت به ۴۵ میلیون سهامدار از فردا خبر داد و گفت: از فردا پرداخت سود سهام عدالت از ٧٠٠ هزار تا یک میلیون تومان برای ۴۵ میلیون نفر دارنده این سهام آغاز میشود.
وی افزود: سود سهام عدالت سال ١۴٠١ بعد از اینکه مجامع شرکتها امسال برگزار و صورتهای مالی آنها نهایی شد، اخذ شده و از فردا پرداختها آغاز میشود. سقف این سود برای کسانی که سهام بیشتری دارند به یک میلیون تومان میرسد.
وزیر اقتصاد گفت: با توجه به اینکه همچنان برخی از شرکتها سود سهام عدالت سال گذشته خود را به طور کامل پرداخت نکردهاند، امیدواریم تا پایان امسال باقیمانده سود سهام عدالت را به ۴۵ میلیون دارنده سهام عدالت پرداخت کنیم.
وی همچنین در مورد معافیت مالیاتی خیریهها بیان کرد: در سال گذشته توافق بسیار دقیقی بین انجمنهای خیریه و صندوقهای قرضالحسنه و سازمان امور مالیاتی کشور انجام شد مبنی براینکه تمام قرض الحسنه که درخواست برخورداری از تمام معافیتهای قانونی مالیاتی را دارند به شرط شفافیت کامل صندوق میتوانند از این مزیت استفاده کنند.
وی ادامه داد: صندوقها و خیریهها برای دریافت معافیت مالیاتی باید تمام پرداختهای صندوق قرضالحسنه را به اطلاع سازمان امور مالیاتی برسانند و پس از ایجاد شفافیت کامل میتوانند از معافیت قانون استفاده کنند. بنابراین از این طریق هم هدف قانونگذار که به دنبال رشد این مجموعههای خیریه و قرضالحسنه با ارائه مشوقها است، محقق میشود هم مشکلات مرتبط با فرارهای مالیاتی در قالب فعالیت خیریهها برطرف میشود.
وزیر اقتصاد گفت: برای جلوگیری از این نوع فرار مالیاتی این توافق از سال ١۴٠١ به طور جدی در حال اجرا است.
