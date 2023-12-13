به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در هشتمین هماندیشی راهبردی اعتکاف سراسر کشور که با عنوان «معنویت تمدنساز»، ظهر چهارشنبه در شبستان نهاوندی مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار شد، اعتکاف را کاملترین مظهر بندگی خدا و مصداق عبودی تمدن اسلامی خواند و اظهار کرد: کاملترین مظهر بندگی خدا در اعتکاف متجلی میشود؛ جایی که یک جوان شاید اگر دو بار در طول عمرش آن را تجربه کند، تا پایان عمر از بسیاری از بلایای معرفتی و آسیبهای فکری در امان خواهد بود.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی افزود: در همین راستا هم آنچه امروزه اسلام را در منطقه و سایر نقاط جهان ترویج و گسترش میدهد، جریانهای تمدنی اسلام است. تمدنی که ملتهای مختلف را فرا میگیرد، آنها را با شیرینیهای ارتباط پیوسته بنده با ذات اقدس پروردگار در شئون مختلف زندگی آشنا میکند و دین را فراتر از عبادت هفتگی به متن زندگی مردم میبرد.
آغاز دوران استیلای گفتمانی اسلام در قرن جدید
وی خاطرنشان کرد: اسحاق رابین نخستوزیر معدوم رژیم صهیونیستی، سالها قبل در یکی از همایشهای راهبردی که به میزبانی یکی از دانشگاههای مطرح اروپا برگزار شد، بهصراحت تأکید کرده بود که قرن بیستویک، نه قرن استیلای قدرت نظامی است که آمریکا بخواهد ناوگروههای خود را بر کرانه آبهای آزاد به حرکت درآورد و نه قرن برتری ثروت است که کشورهای ثروتمند دنیا بخواهند با قدرت پول، اراده ملتها را به کنترل خود دربیاورند.
علم الهدی ادامه داد: اسحاق رابین در آن همایش تصریح کرده بود که قرن بیستویک، قرن تسلط ایدئولوژی است و هر گفتمانی که بیشتر بتواند قلب و ذهن مردم دنیا را به تسخیر خود در بیاورد، بیشتر میتواند مطرح و مسلط باشد. به همین ترتیب، نخستوزیر رژیم صهیونیستی اسلام را شاخصترین مکتب فکری دانست که جریان اقبال نظر مردم دنیا به آن بهصورت روزافزون در افزایش است و از سردمداران غرب خواسته بود برای این اندیشه فکری بهعنوان بزرگترین خطر برای تفکر لیبرالیستی غرب فکری بکنند.
بندگی خدا، ویژگی بارز تمدن اسلامی
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی بزرگترین وجه تمایز تمدن اسلامی با سایر مکاتب فکری را در بندگی انسان دانست و تصریح کرد: تفاوت و مزیت بزرگ تمدن اسلامی به تعریف یک سبک زندگی است که در آن، انسان با خدا زندگی میکند زیرا غیر از اسلام، همه مکاتب فکری فقط به جنبههای مختلف وجودی انسان توجه دارند و از این جنبه مهم غافل هستند.
وی با اشاره به آیه ۱۲۵ سوره مبارکه بقره تأکید کرد: خداوند عالم در قرآن کریم میفرماید «وَعَهِدْنَا إِلَیٰ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ أَنْ طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ» و کلام حق خداوند عالم به این است که میفرماید به ابراهیم و اسماعیل دستور میدهد تا خانه او را برای عبادتکنندگان و معتکفان پاکیزه کنند تا در آن رکوع و سجود برپا شود. جناب راغب اصفهانی در کتاب گرانقدر مفردات خود به تشریح معنای «عُکوف» در قرآن کریم پرداخته و تأکید میکند که بهترین و کاملترین معنا برای اعتکاف، اقبال پذیری یعنی پذیرش روی آوردن به خدا خواهد بود که این را هم میتوان بزرگترین امتیاز تمدن اسلامی دانست.
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