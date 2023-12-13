به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه مصری «اخبار الیوم» اعلام کرد که مشاوران و رؤسای ۵۵ کمیته عمومی در تعدادی از استان‌های این کشور نتایج اولیه شمارش آرا را اعلام کردند.

بر اساس آرای اعلام شده، عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور کنونی مصر ۶ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۱۱۴ رأی را در این ۵۵ کمیته کسب کرده و پیشتاز رقابت است.

این تعداد رأی السیسی در حالی است که «فرید زهران» نامزد حزب دموکراتیک اجتماعی مصر که نزدیک‌ترین رقیب او فقط ۲۱۷ هزار و ۸۹۲ رأی به دست آورد و «حازم عمر» رئیس حزب مردمی خلق با ۲۸۴ هزار و ۵۴ رأی و «عبدالسناد یمامه» رئیس حزب الوفد ۲۰۸ هزار و ۶۴۸ رأی به دست آوردند.

در واکنش به اعلام نتایج، ستاد انتخاباتی «فرید زهران» نارضایتی عمیق خود را از ممانعت از حضور عوامل دفتر انتخاباتی خود در روند شمارش آرا در تمام کمیته‌های فرعی در سراسر مصر ابراز کرد.

از سوی دیگر، حازم بدوی رئیس کمیته ملی انتخابات مصر مدعی شد که انتخابات ریاست جمهوری مصر شاهد حضور گسترده مردم بود و انتخابات کاملاً رضایت‌بخش و بدون مشکل پیش رفت.