شهرکهای صنعتی زمستان امسال با افت گاز مواجه می شوند

زهرا مباشری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: یک ماه پیش به شهرک صنعتی بهارستان اعلام شد که در صورت استفاده بیش از حد از گاز شهری در زمستان امسال و افت فشار گاز، ابتدا گاز کارخانه های این شهرک قطع خواهد شد و برای جلوگیری از این مشکل، کارخانه ها باید خود را به سیستم گازوئیلی مجهز کنند.

وی با اشاره به اینکه عدم تامین سوخت صنایع موجب آسیب جدی به بخش صنعت کشور می شود، اظهار داشت: در برخی کشورهای پیشرفته در زمانی که هنوز امکانات مورد نیاز به شهرها و روستاها نرسیده بود اما کارخانه جات این مناطق از پیشرفته ترین امکانات بهره می بردند اما کمبود امکانات در شهرستان کرج چهره خود را ابتدا در شهرکهای صنعتی نشان می دهد و در صورت بروز مشکل، صاحبان صنایع باید تولید را فدای کمبود امکانات کنند.

این صاحب صنعت خاطرنشان کرد: جابه جایی سیستم سوخت رسانی در 70 کارخانه موجود در شهرک، سخت و هزینه بر است و علاوه بر آن اتخاذ روشهای سخت گیرانه و اخذ تعهدنامه محضری از هر یک از کارخانه داران به صورت مجزا، برای دریافت گازوئیل مشکل این افراد را دو چندان کرده است.

مدیرعامل شهرک صنعتی بهارستان از مسئولان امر خواست تا علاوه بر افزایش توجه به کارخانه جات به عنوان تولید کنندگان اصلی اشتغال و کالا در کشور، در ارائه گازوئیل به کارخانه داران به گرفتن یک تعهد نامه کلی از سوی شهرک صنعتی اکتفا کنند و نظارت را بر عهده مسئولان این شهرک واگذار کنند.