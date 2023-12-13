به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون کاراته امروز چهارشنبه ۲۲ آذرماه به ریاست سید محمد پولادگر معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در شهر قم برگزار شد.

در این مجمع که علاوه بر اعضا، سانی‌خانی مدیرکل ورزش و جوانان استان قم نیز حضور داشت، گزارش عملکرد فدراسیون در سال گذشته، بررسی و تصویب تقویم اجرایی سالجاری و همچنین رای گیری جهت انتخاب نواب رییس اول و دوم، خزانه دار و نماینده استانها در هیات رئیسه در دستور کار قرار داشت.

در این مجمع پس از معرفی کیکاوس سعیدی، افسانه باقری و سید محمد موسوی‌زاده به عنوان نواب رییس و خزانه‌دار از سوی طباطبایی، از ۴۱ رای اعضای مجمع، کیکاوس سعیدی با کسب ۳۵ رای به عنوان نایب رییس آقایان، افسانه باقری با کسب ۲۲ رای به عنوان نایب رییس بانوان، سید محمد موسوی‌زاده با کسب ۳۳ رای به عنوان خزانه دار و اسماعیل جبله با کسب ۲۴ به عنوان نماینده هیات های استانی در هیات رییسه فدراسیون کاراته انتخاب شدند.

سید محمد پولادگر معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و رییس مجمع عمومی فدراسیون کاراته در جمع اعضای مجمع عنوان داشت: وظیفه خود می دانم در ابتدای صحبت‌هایم یاد و خاطره مرحوم محمود مشحون را گرامی دارم. ایشان زحمات بسیاری را برای بسکتبال ایران کشید و یاد و خاطره اش همیشه زنده خواهد ماند.

وی افزود: از طباطبایی و اعضای مجمع بابت تلاش و افتخارات کسب شده توسط کاراته تقدیر و تشکر می‌کنم. توقع از کاراته به واسطه شایستگی فراوان قهرمانانش زیاد بوده و ما همیشه منتظر درخشش کاراته در میادین بزرگ هستیم. از سوی دیگر طلای ارزشمند سجاد گنج‌زاده نام این رشته را برای همیشه در میان طلایی های المپیک ثبت کرد. هرچند کاراته در حال حاضر جزو رشته های المپیکی نیست اما امیدوارم شرایط به گونه ‌ای پیش برود که دوباره شاهد حضور کاراته در المپیک به صورت مداوم باشیم.

رییس مجمع فدراسیون کاراته در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار داشت: متاسفانه مدتی است شاهد بی اخلاقی‌های فراوان در رشته ورزشی کاراته هستیم که ریشه بسیاری از این بی اخلاقی‌ها در منافع شخصی است. متاسفم که بابت برخی از این بی‌اخلاقی ها حتی جشن هم گرفته می‌شود!

پولادگر خاطرنشان کرد: این وضعیت برای کاراته خطرناک است. کاراته از رشته های اصیل و ریشه‌دار ورزش است و احترام به بزرگتر و پیشکسوت جزو اصول این رشته ورزشی است که باید همیشه رعایت شود. با همدلی و وفاق مسیر پیشرفت کاراته بسیار بیشتر از گذشته خواهد شد.

طباطبایی رییس فدراسیون کاراته هم در این مجمع ضمن تشکر و قدردانی از میزبانی شهر قم، یاد و خاطره مرحوم محمود مشحون رییس پیشین فدراسیون بسکتبال، شهید حاج بهزاد کتیرایی رییس اسبق فدراسیون و همه درگذشتگان جامعه کاراته را گرامی داشت.

طباطبایی در بخش دیگری از صحبت هایش گزارشی از عملکرد فدراسیون در سال ۱۴۰۱ در دو بخش مالی و فنی را ارایه کرد. در ادامه گزارش حسابرس مستقل به اعضای مجمع ارایه و صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ را تایید نمود.