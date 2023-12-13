به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش کیامرز اظهار کرد: منابع درآمدی به سختی در مدیریت شهری تأمین می‌شود اما با این حال سرعت کار در قطار شهری را کم نکرده‌ایم ریل گذاری ۶ کیلومتر خط میانی از پایانه امام رضا (ع) آغاز شده است و رکورد ١٠٠ متر ریل گذاری روزانه کشور را توانستیم بزنیم.

مدیرعامل شرکت قطار شهری شهرداری مشهد افزود: تلاش ما این است آخر امسال تست گرم این خط را انجام دهیم؛ این به معنای آن است که خط از مبدا به سمت مقصد کامل راه افتاده باشد و این کار بزرگی است که باید صورت گیرد.

وی گفت: خط ۴ مترو نیز بیش از ١٧ کیلومتر طول دارد و از انتهای مهر مادر شروع می‌شود؛ اراضی این محدوده در اختیار قطار شهری قرار گرفت و مردم مشهد به راحتی از انتهای مهر مادر می‌توانند سوار خط ۴ شوند و تا انتهای شهرک شهید باهنر از این خط استفاده کنند.

کیامرز بیان کرد: در طرح جامع مشهد این خط تصویب شده و قبلاً قرار بود فقط تا ابتدای شهید رجایی ادامه داشته باشد اما توانستیم بیش از سه کیلومتر به آن اضافه کنیم و تا انتهای شهید باهنر ادامه دهیم.

خط ۳ مترو مشهد تا پایان امسال تست گرم می‌شود

مدیرعامل شرکت قطار شهری شهرداری مشهد گفت: خط سه، ٣٠ کیلومتر است؛ با پول امروز حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد؛ تاکنون حدود ۶ هزار میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم و حدود ٢٠ کیلومتر خط تمام شده از شهرک ابوذر تا اول میدان امام علی (ع) در این خط تمام شده است.

وی بیان کرد: خط سه مترو را در سه فاز تعریف کردیم. فاز اول از ترمینال تا شهدا، فاز دوم از شهدا تا امام علی (ع) و فاز سوم از ترمینال آغاز می‌شود.

کیامرز افزود: در بحث ساخت ایستگاه سازه اصلی و سازه جانبی ایستگاه‌های میدان شهدا، ایستگاه شارستان، ایستگاه باب الجواد (ع)، ایستگاه دانش، ایستگاه بسیج، ایستگاه ۱۵ خرداد و ایستگاه پایانه مسافربری خط سه در حال انجام و معماری ایستگاه‌های باب الجواد (ع) و پایانه مسافربری امام رضا (ع) نیز آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت قطار شهری شهرداری مشهد افزود: در فاز اول ایستگاه‌های میانی حدود ٨٠ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌ایم اما در بخش تجهیزات عقب هستیم و باید ٣ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان در حوزه تجهیزات و معماری هزینه کنیم و اکنون حدود هزار میلیارد تأمین شده و دو هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان در قالب اوراق سال آینده تأمین خواهد شد. اما دنبال این هستیم که زودتر از ۱۴۰۳ بتوانیم تکمیل کنیم.

وی گفت: در کنار ساخت ایستگاه روسازی و ریل‌گذاری مسیر، فاز یک نیز در حال انجام است که طبق برنامه زمان‌بندی ریل‌گذاری مسیر ۶ کیلومتری فاز یک خط سه مترو نیز تا پایان امسال تمام خواهد شد.

کیامرز افزود: تلاش ما این است آخر امسال تست گرم این خط را انجام دهیم. این به معنای آن است که خط ازمبدا به سمت مقصد کامل راه افتاده باشد و این کار بزرگی است که باید صورت گیرد.

ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومانی خط دو قطار شهری مشهد

مدیرعامل شرکت قطار شهری شهرداری مشهد گفت: در قطار شهری مشهد ٨۴ ایستگاه طراحی کرده‌ایم؛ خط یک قطار شهری ٢۴ ایستگاه دارد و از کامل‌ترین خطوط ایران از لحاظ فنی و تجهیزاتی است.

وی اظهار کرد: روزانه حدود ۱۳۰ تا ١۵٠ هزار مسافر هم توسط خط یک جابه‌جا می‌شود؛ در طرح سی ساله مترو، طراحی بر ۱۲۰ واگن بود اما در آن زمان ۶۰ واگن خریداری شد که این یکی از چالش‌های خط یک است و حدود ۶۰ واگن در این خط کم داریم.

کیامرز بیان کرد: قطعاً با راه‌اندازی خطوط دیگر همانند مترو مشهد به گلبهار در این زمینه به مشکل می‌خوریم.

مدیرعامل شرکت قطار شهری شهرداری مشهد ادامه داد: خط دو قطار شهری نیز ١٣ ایستگاه دارد و روزانه حدود ١٣٠ تا ١۵٠ هزار مسافر در این خط نیز جابه‌جا می‌شوند؛ این خط قیمتی معادل ١٨ هزار میلیارد تومان ارزش دارد که حدود ٢ هزار میلیارد تومان کار باقیمانده است.