حضور سرزده رییس جمعیت هلال احمر کشور در پایگاه شهید قلیوند کنگاور

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به همراه دکتر اصفهانی مدیرکل حراست این جمعیت با حضور سرزده در پایگاه شهید قلیوند شهرستان کنگاور ضمن بازدید از این پایگاه و اقامه نماز، در نشستی صمیمی با نجاتگران درباره موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر کردند.

طرح زمستانی جاده‌ای از ۲۱ آذر تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت و ۸۰ تیم از هلال احمر، ۷۶ تیم اورژانس، ۲۵۰ تیم راهداری و ۶۰ تیم امداد خودرو در این طرح حضور خواهند داشت.

تیم‌های هلال احمر در ۳۹ پایگاه، تیم‌های اورژانس در ۷۷ پایگاه و تیم‌های راهداری در ۴۴ راهدارخانه استان کرمانشاه در صورت نیاز به شهروندان ارائه خدمت خواهند کرد.