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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۰۷

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران:

پویش طرح مردمی کاشت درخت در مازندران عملی شده است

پویش طرح مردمی کاشت درخت در مازندران عملی شده است

ساری- سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: پویش میرزا کوچک خان جنگلی با طرح غرس یک میلیارد اصله نهال همزمان با کشور، در مازندران نیز عملی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی عصر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه طرح ملی و مردمی کاشت یک میلیارد اصله درخت در سراسر کشور اجرایی می‌شود، اظهار کرد: این طرح در مازندران نیز با پویش میرزا کوچک خان جنگلی در حال اجرا است و هم زمانی سالروز شهادت وی با آغاز طرح، پویش با یاد سردار قیام جنگل نام گذاری شد.

وی از توزیع نهال رایگان در استان جهت اجرایی این طرح خبر داد و افزود: بر اساس سیاست دولت طرح کاشت یک میلیارد درخت در طول چهار سال یعنی هر سال ۲۵۰ هزار درخت باید محقق شود و استان مازندران نیز در این طرح مشارکت خوبی دارد.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه اقدام عملی این طرح در حوزه معاونت عمرانی کلید خورده است، یادآورشد: همه دستگاه‌ها به ویژه، شهرداران، بخشداران و دهیاران سهم مهمی دارند و از همه آنها خواسته شده است تا به صورت جدی برای اجرای طرح گام بردارند.

توکلی هدف از اجرای این طرح را حفظ و صیانت از منابع طبیعی و ایجاد فضای سبز در شهر و روستاها اعلام و تصریح کرد: عمده نهال توزیع شده از نوع جنگلی پهن برگ و سوزنی برگ هستند و همچنین در راستای کشت چوب نیز در این طرح اقدام می‌شود.

وی از همه مردم مازندران خواست تا در این طرح سهیم باشند و در راستای ایجاد فضای سبز با دولت همراهی داشته باشند، خاطرنشان کرد: با ایجاد فضای شاد و مفرح هم زمان با ایام‌های خاص در راستای پویش و همایش، می‌توان از ظرفیت مردمی به درستی در راستای کاشت درخت بهره برد.

کد مطلب 5966234

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