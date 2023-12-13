پویش طرح مردمی کاشت درخت در مازندران عملی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی عصر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه طرح ملی و مردمی کاشت یک میلیارد اصله درخت در سراسر کشور اجرایی می‌شود، اظهار کرد: این طرح در مازندران نیز با پویش میرزا کوچک خان جنگلی در حال اجرا است و هم زمانی سالروز شهادت وی با آغاز طرح، پویش با یاد سردار قیام جنگل نام گذاری شد.

وی از توزیع نهال رایگان در استان جهت اجرایی این طرح خبر داد و افزود: بر اساس سیاست دولت طرح کاشت یک میلیارد درخت در طول چهار سال یعنی هر سال ۲۵۰ هزار درخت باید محقق شود و استان مازندران نیز در این طرح مشارکت خوبی دارد.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه اقدام عملی این طرح در حوزه معاونت عمرانی کلید خورده است، یادآورشد: همه دستگاه‌ها به ویژه، شهرداران، بخشداران و دهیاران سهم مهمی دارند و از همه آنها خواسته شده است تا به صورت جدی برای اجرای طرح گام بردارند.

توکلی هدف از اجرای این طرح را حفظ و صیانت از منابع طبیعی و ایجاد فضای سبز در شهر و روستاها اعلام و تصریح کرد: عمده نهال توزیع شده از نوع جنگلی پهن برگ و سوزنی برگ هستند و همچنین در راستای کشت چوب نیز در این طرح اقدام می‌شود.

وی از همه مردم مازندران خواست تا در این طرح سهیم باشند و در راستای ایجاد فضای سبز با دولت همراهی داشته باشند، خاطرنشان کرد: با ایجاد فضای شاد و مفرح هم زمان با ایام‌های خاص در راستای پویش و همایش، می‌توان از ظرفیت مردمی به درستی در راستای کاشت درخت بهره برد.