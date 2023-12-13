انتشار فراخوان سومین جایزه ادبی مادرانه

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جایزه ادبی مادرانه در سال جاری با نام حضرت شهربانو، مادر بزرگوار امام سجاد (علیه‌السلام) مزین شده و هنرمندان و شاعرانی که در حوزه شعر و ادبیات فعالیت دارند می‌توانند آثار و اشعار خود را به دبیرخانه این جایزه ادبی ارسال کنند.

این جایزه ادبی از شاعران سراسر ایران دعوت کرده است آثار خود را در یکی از قالب‌های شعری با موضوعات «تأثیر تبار و خاندان نیک در به وجود آمدن فرزندان پاک»، «تاثیر پاکدامنی و نجابت در پرورش نسل‌های آینده»، «نقش معرفتی مادران بصیر در پرورش نسلی امام شناس و حقیقت باور»، «حضرت شهربانو از ایران تا خانه عصمت و طهارت» و «حضرت شهربانو از بهشت ایران تا همسری سید جوانان اهل بهشت» به دبیرخانه ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه سومین جایزه ادبی مادرانه ۱۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ تعیین شده و مراسم اختتامیه نیز همزمان با ایام شعبانیه و در روز ولادت حضرت علی بن الحسین زین العابدین (علیه‌السلام) برگزار می‌شود و هنرمندان و آثار برگزیده، با اهدای جوایز نفیس مورد تقدیر و تجلیل قرار خواهند گرفت.

علاقمندان به حضور در این جایزه ادبی می‌توانند آثار خود را به صورت اینترنتی و به نشانی jafaribnalreza.com/madaraneh ارسال کنند.

همچنین شماره تلفن ۰۳۱۳۵۲۷۹۲۶۲-۶۷ با داخلی‌های ۱۰۰ و ۱۰۱ به صورت روزانه از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح آماده پاسخگویی به سوالات و راهنمایی هنرمندان ارجمند خواهد بود.