رهایی ۲ زندانی محکوم به اعدام از دار مجازات در آمل

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شعبانپور افزود: دو زندانی شهرستان آمل که به قصاص نفس محکوم شده بودند، با پیگیری‌های اعضای شورای صلحی، حل اختلاف زندان و مددکاران اجتماعی با گذشت شاکی از دار مجازات رهایی پیدا کردند.

وی ادامه داد: مادر و پسری که مرتکب قتل پدر خانواده شدند حدود هفت سال در زندان آمل تحمل حبس کردند و برابر احکام صادره از مراجع ذی‌صلاح قضائی به قصاص نفس محکوم شدند.

رئیس زندان شهرستان آمل افزود: با تعامل مراجع قضائی و پیگیری‌های اعضای شورای صلحی و حل‌اختلاف زندان آمل از طریق تماس‌های تلفنی مکرر و دعوت اولیای دم به زندان، زمینه اخذ رضایت شاکی فراهم شد و مادر در آغوش فرزندش حکم آزادی گرفت و مادر و پسر محکوم به قتل از قصاص نفس رهایی و عمری دوباره از خدا گرفتند.