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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۱۷

رییس اداره زندان آمل خبر داد؛

رهایی ۲ زندانی محکوم به اعدام از دار مجازات در آمل

رهایی ۲ زندانی محکوم به اعدام از دار مجازات در آمل

آمل- رییس اداره زندان آمل از رهایی دو زندانی که به قصاص نفس محکوم شده بودند با پیگیری شورای حل اختلاف از دار مجازات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شعبانپور افزود: دو زندانی شهرستان آمل که به قصاص نفس محکوم شده بودند، با پیگیری‌های اعضای شورای صلحی، حل اختلاف زندان و مددکاران اجتماعی با گذشت شاکی از دار مجازات رهایی پیدا کردند.

وی ادامه داد: مادر و پسری که مرتکب قتل پدر خانواده شدند حدود هفت سال در زندان آمل تحمل حبس کردند و برابر احکام صادره از مراجع ذی‌صلاح قضائی به قصاص نفس محکوم شدند.

رئیس زندان شهرستان آمل افزود: با تعامل مراجع قضائی و پیگیری‌های اعضای شورای صلحی و حل‌اختلاف زندان آمل از طریق تماس‌های تلفنی مکرر و دعوت اولیای دم به زندان، زمینه اخذ رضایت شاکی فراهم شد و مادر در آغوش فرزندش حکم آزادی گرفت و مادر و پسر محکوم به قتل از قصاص نفس رهایی و عمری دوباره از خدا گرفتند.

کد مطلب 5966241

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